Представлено водородное будущее

Компания Toyota показала свой новый водородный электрический седан Mirai. Надо отметить, что со сменой поколений с автомобилем произошло много метаморфоз

Любопытно, но новый Mirai был представлен на специальном мероприятии перед запуском автосалона в Токио. По всей вероятности, в Toyota делают большую ставку на свою новинку, раз идут на такой шаг. В любом случае, она достойна самого пристального внимания. Начать стоит с того, что новый «Мирай» переехал на новую платформу – теперь здесь не шасси от гибридного «Приуса», а заднеприводная тележка от большого седана Crown. Благодаря этому, к слову, второй Mirai стал заметно крупнее своего предшественника. С точки зрения дизайна, новая модель стала более агрессивной.

Технические детали пока держатся в секрете, однако Toyota подтвердила, что увеличит запас хода на 30% до 708 км в сравнении с предшественником за счет большого резервуара для хранения водорода. Есть предположение, что мощность тоже должна быть улучшена за счет полностью доработанной системы топливных элементов. Производительность прошлой модели составляла 152 л.с. и 335 Нм крутящего момента.