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23 окт 2019

Представлено водородное будущее

Представлено водородное будущее
Автор фото: фирма-производитель

Компания Toyota показала свой новый водородный электрический седан Mirai. Надо отметить, что со сменой поколений с автомобилем произошло много метаморфоз

Любопытно, но новый Mirai был представлен на специальном мероприятии перед запуском автосалона в Токио. По всей вероятности, в Toyota делают большую ставку на свою новинку, раз идут на такой шаг. В любом случае, она достойна самого пристального внимания. Начать стоит с того, что новый «Мирай» переехал на новую платформу – теперь  здесь не шасси от гибридного «Приуса», а заднеприводная тележка от большого седана Crown.  Благодаря этому, к слову,  второй Mirai стал заметно крупнее своего предшественника.  С точки зрения дизайна, новая модель стала более агрессивной.

Технические детали пока держатся в секрете, однако Toyota подтвердила, что увеличит запас хода на 30% до 708 км в сравнении с предшественником за счет большого резервуара для хранения водорода.  Есть предположение, что мощность тоже должна быть улучшена за счет полностью доработанной системы топливных элементов. Производительность прошлой модели составляла 152 л.с. и 335 Нм крутящего момента.

При написании новости использовалась информация:
CarsWeek.ru

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