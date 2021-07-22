Стартовали продажи нового Land Cruiser

На начальном этапе автомобиль доступен в трех вариантах, но лишь с одним двигателем - бензиновым V6.

Давайте, как раз, разберемся с движком. Итак, российским покупателям предлагают бензиновый агрегат с двойным турбонаддувом и мощностью в 415 лошадиных сил. Трансмиссия - 10-ступенчатый автомат. Любопытно, но до сотни тяжелый 2.5-тонный внедорожник способен разогнаться за семь секунд!

Теперь перейдем к комплектациям. Уже в базовое оснащение входят следующие опции: светодиодные фары, кнопка запуска двигателя с идентификатором отпечатка пальца владельца и камера заднего вида с омывателем. В салоне у внедорожника есть мультимедийный комплекс с 9-дюймовым дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto