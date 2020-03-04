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4 мар 2020

Тойота отложила премьеру нового кроссовера из-за отмены автосалона в Женеве

Тойота отложила премьеру нового кроссовера из-за отмены автосалона в Женеве
Автор фото: фирма-производитель

Отмена автосалона в Женеве не повлияла на планы компаний по презентации новых моделей, просто теперь все ограничилось трансляциями в интернете. Но у Тойоты свой путь: раскрывать информацию концерн не стал, так как идет активная подготовка к физической презентации

Согласно ранее опубликованной информации, паркетник компактнее C-HR будет построен на базе Toyota Yaris. Пару недель назад Тойота опубликовала единственное затемненное изображение — на нем видно лишь задние фонари и форму пятой двери.  На корме паркетника заметны надписи Hybrid и AWD-i. Это означает, что перед нами полноприводный гибрид. Не исключено, что задние колеса будут приводиться в движение электромотором.

Модель появится на рынке не раньше марта следующего года. Производство кроссовера наладят на заводе в Валансьене на севере Франции. По оценкам компании, к 2025 году на эту модель будет приходиться около 30 процентов всех европейских продаж марки.

При написании новости использовалась информация:
Automotive News Europe, europe.autonews.com

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