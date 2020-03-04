Тойота отложила премьеру нового кроссовера из-за отмены автосалона в Женеве

Отмена автосалона в Женеве не повлияла на планы компаний по презентации новых моделей, просто теперь все ограничилось трансляциями в интернете. Но у Тойоты свой путь: раскрывать информацию концерн не стал, так как идет активная подготовка к физической презентации

Согласно ранее опубликованной информации, паркетник компактнее C-HR будет построен на базе Toyota Yaris. Пару недель назад Тойота опубликовала единственное затемненное изображение — на нем видно лишь задние фонари и форму пятой двери. На корме паркетника заметны надписи Hybrid и AWD-i. Это означает, что перед нами полноприводный гибрид. Не исключено, что задние колеса будут приводиться в движение электромотором.

Модель появится на рынке не раньше марта следующего года. Производство кроссовера наладят на заводе в Валансьене на севере Франции. По оценкам компании, к 2025 году на эту модель будет приходиться около 30 процентов всех европейских продаж марки.