Toyota будет сама выбирать покупателей для своих автомобилей

Спортивное подразделение японского концерна, Gazoo Racing, проведет анкетирование будущих клиентов, которые купят двадцать экземпляров нового спорткара.

Речь идет о Toyota GR SuperSport, который станет дорожной версией трекового супергибрида. Характеристики данной версии не раскрываются, но гоночный прототип обладал тысячесильной силовой установкой. Всего будет произведено двадцать машин.

Вам кажется, что заполучить подобный автомобиль будет легко? Как бы ни так – отдать денег недостаточно. Каждый потенциальный клиент должен заполнить целую анкету, и ответить на вопросы вроде частоты использования машины на треке, или причин желания купить данную машину.