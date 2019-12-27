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27 дек 2019

Toyota готовится представить новый кроссовер?

Toyota готовится представить новый кроссовер?

Японский концерн подал заявку на регистрацию имени для вседорожника, который может стать идеологическим наследником культового FJ Cruiser

В бюро по патентам и товарным знакам США от лица Toyota подана заявка на оформление патента на название 4Active. К сожалению, никаких комментариев от производителя на данный момент нет, однако, некоторые предположение сделать все же можно.

Начать стоит с того, что  в модельном ряду марки  уже есть наименование 4Runner, которое закреплено за знаменитым внедорожником. Наши коллеги из Motor1 предполагают, что именем 4Active могут назвать модель с внедорожным характером, но более легкую и компактную – кроссовер для активного образа жизни.

Интересно, что серийный Toyota 4Active может оказаться производственной версией концепта FT-4X, который фирма демонстрировала на выставке в Нью-Йорке в 2017-м году. Внешность тогдашнего прототипа была переполнена отсылками к некоторым культовым моделям концерна, включая знаменитый FJ Cruiser.

При написании новости использовалась информация:
motor1

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