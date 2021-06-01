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1 июн 2021

Toyota модернизировала кроссовер 4Runner

Toyota модернизировала кроссовер 4Runner
Автор фото: фирма-производитель

Внедорожник стал более приспособленным для передвижения по асфальту. За счет чего было достигнуто улучшение?

Главным техническим изменением стало появление в списке базового оборудования доработанной подвески с фирменной системой X-REAS, которая при помощи электроники автоматически меняет жесткость амортизаторов. Система образована следующим образом: амортизаторы соединены специальной гидравлической магистралью, которая и занимается регулировкой давления.

Плюс такой системы заключается в том, что она способна, например, снижать крены кузова при прохождении поворотов на сравнительно высокой скорости.  Что касается двигателя, то его изменениям не подвергли вовсе. Здесь устанавливается четырехлитровый бензиновый V6 с мощностью в 273 лошадиные силы.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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