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20 окт 2022

Toyota начнет сокращения на российском заводе в ноябре

Toyota начнет сокращения на российском заводе в ноябре

Японский концерн готовится приступить к сокращениям рабочего персонала на заводе в Санкт-Петербурге по причине его закрытия

Власти региона сообщают, что сотрудники, которые будут уволены по соглашению сторон, получат компенсационные выплаты. Кроме того автопроизводитель берет на себя обязательство по переобучению своих бывших сотрудников. Поиск новых рабочих мест будет осуществляться офисом Toyota совместно с региональными центрами занятости.

Напомним, что закрыть российскую площадку Toyota решила в конце сентября из-за невозможности возобновить выпуск машин. На заводе собирали кроссоверы RAV4 и седаны Camry.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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