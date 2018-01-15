Компания Toyota представит возрожденное купе Supra в марте на автосалоне в Женеве. При этом, по данным СМИ, машина будет представлена под дочерним суббрендом Gazoo Racing (GR), под которым японцы намерены выпускать «заряженные» модификации и спортивные модели.

Toyota Supra будет доступна аж в четырех вариантах исполнения: Supra, Supra GR, Supra GR Sport и экстремальная Supra GRMN. Собственно, пока технические подробности обо всех версиях держатся в строгом секрете.

Известно лишь, что в отличие от соплатформенного BMW Z4, который будет оснащаться исключительно традиционными двигателями внутреннего сгорания, Supra получит в том числе и гибридный вариант.

В Gazoo говорят, что в качестве ориентира для Supra видят Porsche 911 и BMW Z4M. Это однозначно говорит о том, что машина будет оснащаться исключительно двигателями с высокой отдачей.

Не исключено, что топовый вариант получит силовую установку мощностью 600 л.с. в составе которой будут использованы технологии, применявшиеся Toyota на гибридных гоночных прототипах для гонок на выносливость.

