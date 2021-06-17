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17 июн 2021

Toyota не будет переходить на электрокары

Toyota не будет переходить на электрокары
Автор фото: фирма-производитель

Нет,  переход состоится, но не сразу и не полностью - резкая смена производственного курса может обернуться лишними финансовыми затратами, которые не оправдаются в глубокой перспективе.

Руководство компании считает что общая ситуация по развитию электрического транспорта находится в не самом лучшем состоянии-  наблюдается недостаток  компонентов для массового производства аккумуляторных батарей и неизбежные выбросы в атмосферу, которые провоцирует такое производство. Но самое главное заключается в другом -  люди еще не готовы перейти на электрические рельсы.

Собственно, в Toyota будут продолжать придерживаться некоей усредненной тактике оптимального модельного ряда - то есть приоритет сохраняется за развитием машин на ДВС и гибридов. Разработка электромобилей также будет вестись . К середине десятилетия число электрокаров в линейке Toyota может достичь полутора десятков.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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