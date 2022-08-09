Toyota не лишит гарантии гонщиков

Многие автопроизводители придерживаются стандартной практики – клиент, покупая спортивную машину, может «слететь» с гарантии, если будет эксплуатировать автомобиль в жестких условиях – на гоночном треке и т.д. Впрочем, есть и исключения

Интересный случай произошел в США - около месяца назад двигатель Toyota GR 86, принадлежащей Блейку Альварадо, загорелся во время соревнований по автокроссу. Две недели спустя дилерский центр отказал ему в бесплатном ремонте. Поводом для этого стали найденные в интернете фотографии этой машины с различных автосоревнований, включая заезды по дрифту. То есть, фактически, дилер сослался на то, что владелец эксплуатировал машину слишком жестко.

Впрочем, владелец машины не опустил руки и подал жалобу напрямую в концерн Toyota, где она была удовлетворена. Пока неясно, будет ли этот случай единственным или же производитель официально признает допустимость эксплуатации спорткара в экстремальных условиях.