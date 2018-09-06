Toyota отзывает больше миллиона машин

Японский концерн принял решение об отзыве с рынка большой партии машин. Причиной послужила возможность возгорания в процессе эксплуатации

Информация касается только двух моделей Тойота: Prius и кроссовер гибридного исполнения C-HR. Речь идёт об экземплярах, выпущенных с 2015 по 2018 год.

Сообщается, что реальное возгорание произошло только в одном случае, в котором обошлось без пострадавших. Однако, после проведённого специалистами компании анализа было установлено, что опасность существует и в других автомобилях.

Причина произошедшего пожара в одной из Тойот в износе кабелей, соединяющих блок управления с двигателем. На отозванных автомобилях будут устранены выявленные дефекты, чтобы полностью исключить риски воспламенения.

Из общего количества – а это около миллиона штук – больше половины было поставлено на внутренний рынок Японии. Около 200 тысяч эксплуатируется в США. Остальные машины распределились по другим странам. Детальные количества этих поставок пока не известны. Российские владельцы Тойот могут самостоятельно обратиться в любой дилерский центр для уточнения информации по собственным авто.