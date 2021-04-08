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8 апр 2021

Toyota показала новый автопилот

Toyota показала новый автопилот

Японский концерн показал новую систему автопилота Advanced Drive. Первыми машинами, которые примерят на себя новинку, станут водородный автомобиль Mirai и флагманский седан Lexus LS

Что из себя представляет новый комплекс?  Фактически, от старой генерации текущий Advanced Drive отличается наличием дополнительных камер и лидаров, разумеется, если не учитывать  новые программное обеспечение и настройки. Если классифицировать функционал автопилота по уровням, то Advanced Drive находится на второй ступени – то есть машина способна на самостоятельное передвижение, но водитель должен неустанно следить за дорожной обстановкой. Справедливости ради стоит сказать, что практически все  автопилоты на серийных автомобилях обладают таким же уровнем, даже на Tesla.

Впрочем, считать, что машина беспомощна – абсолютно нельзя. В Toyota заверяют, что автомобили с данным комплексом способны не только удерживать себя в полосе и поддерживать дистанцию, но и выполнять обгоны и перестроения.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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