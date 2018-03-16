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16 мар 2018

Toyota показала новую Supra. Да не ту, что ждали

Toyota показала новую Supra. Да не ту, что ждали

Японская Toyota продолжает играть на нервах поклонников купе Supra. Многие ожидали, что на автосалоне в Женеве компания наконец покажет серийную версию этой машины. Но все вновь ограничилось концептом.

Причем на этот раз не простым, а гоночным. Концепт был показан под недавно созданным суббрендом GR, под которым Toyota будет выводить на рынок «заряженные» и спортивные версии своих моделей.

Концепт GR Supra Racing как уже и видно из названия показывает, какой будет Supra для автоспорта. Конечно, можно попытаться мысленно заменить гоночный обвес серийными кузовными панелями, но изменений тут уж слишком много. В GR, то есть на базе гоночной команды Gazoo Racing, заменили практически все детали кузова на композитные.

Машина явно заметно шире обычной «гражданской» версии, имеет агрессивные бамперы, диффузоры, сплиттер и большое антикрыло. Даже стекла здесь заменили на изготовленные из поликорбаната, а колеса BBS крепятся одной гайкой. Также здесь тормоза Brembo и гоночная выпускная система.

Интересно, но о технической начинке машины в Женеве не прозвучало ни слова, японцы ограничились лишь заявлением о том, что двигатель у GR Supra Racing спереди, а привод идет на задние колеса. Кто бы сомневался… А единственное, что было сказано про гражданскую версию: она не будет иметь механическую коробку передач. Вероятнее всего, новая Toyota Supra будет оснащаться роботизированной коробкой с двумя сцеплениями.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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