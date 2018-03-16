Японская Toyota продолжает играть на нервах поклонников купе Supra. Многие ожидали, что на автосалоне в Женеве компания наконец покажет серийную версию этой машины. Но все вновь ограничилось концептом.

Причем на этот раз не простым, а гоночным. Концепт был показан под недавно созданным суббрендом GR, под которым Toyota будет выводить на рынок «заряженные» и спортивные версии своих моделей.

Концепт GR Supra Racing как уже и видно из названия показывает, какой будет Supra для автоспорта. Конечно, можно попытаться мысленно заменить гоночный обвес серийными кузовными панелями, но изменений тут уж слишком много. В GR, то есть на базе гоночной команды Gazoo Racing, заменили практически все детали кузова на композитные.

Машина явно заметно шире обычной «гражданской» версии, имеет агрессивные бамперы, диффузоры, сплиттер и большое антикрыло. Даже стекла здесь заменили на изготовленные из поликорбаната, а колеса BBS крепятся одной гайкой. Также здесь тормоза Brembo и гоночная выпускная система.

Интересно, но о технической начинке машины в Женеве не прозвучало ни слова, японцы ограничились лишь заявлением о том, что двигатель у GR Supra Racing спереди, а привод идет на задние колеса. Кто бы сомневался… А единственное, что было сказано про гражданскую версию: она не будет иметь механическую коробку передач. Вероятнее всего, новая Toyota Supra будет оснащаться роботизированной коробкой с двумя сцеплениями.

