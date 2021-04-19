Toyota представила новый Crown

В массовом сознании, «Краун» - это большой и роскошный седан белоснежного цвета. Но теперь, эти ассоциации устарели – перед нами «Краун»-кроссовер

Да, в Toyota решили передать легендарное название автомобилю иного форм-фактора. К сожалению, ждать чего-то нового и уникального не стоит – новый Crown это перелицованный Kluger (он же Highlander). Хотя и «перелицованный» - громко сказано. Отличие Crown от Highlander лишь в решетке радиатора, да и эмблеме в виде короны.

Соответственно, в технической части тоже изменений не предусмотрено. Как и обычный Highlander в Китае, Crown Kluger оснащается гибридной силовой установкой на основе 2,5-литрового бензинового мотора и электродвигателя. Совокупная мощность агрегатной пары – 190 лошадиных сил.