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19 апр 2021

Toyota представила новый Crown

Toyota представила новый Crown
Автор фото: фирма-производитель

В массовом сознании, «Краун» - это большой и роскошный седан белоснежного цвета. Но теперь, эти ассоциации устарели – перед нами «Краун»-кроссовер

Да, в Toyota решили передать легендарное название автомобилю иного форм-фактора.  К сожалению, ждать чего-то нового и уникального не стоит – новый Crown это перелицованный Kluger (он же Highlander). Хотя и «перелицованный» - громко сказано. Отличие Crown от Highlander лишь в решетке радиатора, да и эмблеме в виде короны.

Соответственно, в технической части тоже изменений не предусмотрено. Как и обычный Highlander в Китае, Crown Kluger оснащается гибридной силовой установкой на основе 2,5-литрового бензинового мотора и электродвигателя. Совокупная мощность  агрегатной пары – 190 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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