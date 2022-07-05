Toyota прекратила прием заказов на новые Land Cruiser и Lexus LX
Японский автопроизводитель оказался в ситуации, когда спрос превысил предложение – заводы попросту не могут покрыть всех запросов клиентов.
Как сообщают японские СМИ, уже сейчас очередь на два флагманских внедорожника растянулась на целых четыре года. Сколько продлятся ограничения - неизвестно, но инсайдеры полагают, что продажи вновь запустятся лишь в следующем году.
Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения, получивший индекс 300, доступен с 3,5-литровым бензиновым мотором V6 с двумя турбинами мощностью 415 л.с., а также с 299-сильным 3,3-литровым турбодизелем. Lexus LX, будучи построенным на одной платформе с «Крузаком», получил те же агрегаты.