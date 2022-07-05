Toyota прекратила прием заказов на новые Land Cruiser и Lexus LX

Японский автопроизводитель оказался в ситуации, когда спрос превысил предложение – заводы попросту не могут покрыть всех запросов клиентов.

Как сообщают японские СМИ, уже сейчас очередь на два флагманских внедорожника растянулась на целых четыре года. Сколько продлятся ограничения - неизвестно, но инсайдеры полагают, что продажи вновь запустятся лишь в следующем году.