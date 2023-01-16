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16 янв 2023

Toyota превратила «Хачироку» в необычные рестомоды

Toyota превратила «Хачироку» в необычные рестомоды
Автор фото: фирма-производитель

Toyota Corolla AE86, она же «Хачироку» (Hachiroku) – это легендарный автомобиль настоящая икона дрифта и всего японского автопрома. Пусть машина выпускалась в восьмидесятых годах прошлого века, многие производители запчастей до сих пор поддерживают ее новыми деталями и различными элементами тюнинга.  Даже сама Toyota недавно выпустила пару необычных рестомодов

О них и поговорим. Первый – AE 86 E2. Интересная особенность новой модели – силовая установка (оригинальный мотор из восьмидесятых) переведена на использование сжиженного водорода вместо бензина – некоторые компоненты позаимствованы у современного Toyota Mirai.

Что касается второй модели – AE86 BEV, то перед нами полноценный электрокар. Точные характеристики не известны. В Toyota лишь сообщают, что  электромотор был взят от гибридной Toyota Tundra, причем механическая коробка передач здесь сохранена.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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