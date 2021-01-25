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25 янв 2021

Toyota привезет в Россию седан дешевле Corolla

Toyota привезет в Россию седан дешевле Corolla
Автор фото: фирма-производитель

Японский кроссовер запатентовал в нашей стране облик седана Vios. Однако, официально, производитель никак не комментирует появление новинки.

Дабы читателям Motorpage было проще визуализировать Vios скажем, что новинка будет являться прямым конкурентом Hyundai Solaris и прочих автомобилей класса «В». К слову, по габаритам он тоже далеко не ушел от своих одноклассников. Что касается агрегатной составляющей, то здесь есть варианты. Дело в том, что Vios продается на разных рынках, где обладает различными комбинациями силовых установок.

Так, например, на Филиппинах машина оснащается мотором 1.3 на 98 лошадиных сил, пару ему составляет вариатор. Есть и альтернатива – 105 лошадиных сил, которые снимаются с полутора литров объема. Трансмиссии – механика и автомат.

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