Toyota разрабатывает очень большой Highlander

Неизвестно, существует ли эта машина в проекте, однако, концерн подал патент на товарный знак Grand Highlander, что рисует интересные перспективы.

Приставка Grand явно намекает на размеры автомобиля. У марки есть полноразмерные внедорожники вроде Sequoia, однако, те машины построены на раме, а подобного форм-фактора, но с несущим кузовом у марки еще нет. Так что Highlander с приставкой Grand мог бы заполнить этот пробел. Хотя, дорогие читатели Motorpage, мы пока можем строить только догадки, так как концерн официально не комментирует информацию.

У Toyota и так забот хватает. Так, например, в данный момент происходит реорганизация предприятий в США. Производства моделей переходят с одного завода на другой. Например, Sequoia переедет к своим коллегам по цеху на завод в Сан-Антонио.