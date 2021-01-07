Автомобильный портал Motorpage
7 янв 2021

Toyota разрабатывает очень большой Highlander

Toyota разрабатывает очень большой Highlander
Автор фото: фирма-производитель

Неизвестно, существует ли эта машина в проекте, однако, концерн подал патент на товарный знак Grand Highlander, что рисует интересные перспективы.

Приставка Grand явно намекает на размеры автомобиля. У марки есть полноразмерные внедорожники вроде Sequoia, однако, те машины построены на раме, а подобного форм-фактора, но с несущим кузовом у марки еще нет. Так что Highlander с приставкой Grand мог бы заполнить этот пробел. Хотя, дорогие читатели Motorpage, мы пока можем строить только догадки, так как концерн официально не комментирует информацию.

У Toyota и так забот хватает. Так, например, в данный момент происходит реорганизация предприятий в США. Производства моделей переходят с одного завода на другой. Например, Sequoia переедет к своим коллегам по цеху на завод в Сан-Антонио.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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