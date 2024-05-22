Toyota разрабатывает версию GR для кроссовера

Стало известно, что японская компания планирует сделать "заряженную” версию для кроссовера. Данную информацию подтвердил Gazoo Racing Томоя Такахаши

Пока не известно, какая модель ляжет в основу спортивного кроссовера. Однако Такахаши заверяет, что такой автомобиль однозначно будет, несмотря на ограниченность ресурсов у компании.

Напомним, что в семействе GR на данный момент есть только “легковушки”, а некоторые кроссоверы обладают комплектациями GR Sport со спортивным декором, но по-настоящему мощных моделей этого класса пока не было.