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15 фев 2022

Toyota разработала ложную механическую коробку передач для электрокаров

Toyota разработала ложную механическую коробку передач для электрокаров
Автор фото: фирма-производитель

Компания Toyota зарегистрировала в США несколько патентов, указывающих на разработку фейковой «механики» для электромобилей. Система должна симулировать ручное переключение несуществующих передач.

Механизм будет работать следующим образом - в электромобиль встраиваются и рычаг КПП, и педаль сцепления вместе с контроллером, который будет прерывать тягу электромоторов в момент имитации переключения. СМИ сообщают, что данный агрегат будет каким-то образом взаимодействовать с виртуальными оборотами двигателей. Скорее всего их выполнят в виде звуковых имитаторов – подобное решение есть на многих современных электрокарах.

Какие-либо иные подробности не озвучиваются. Нет также информации о моделях, которые получат данное устройство. Напомним, что первым электрокаром марки стала модель Bz4x, премьера которой состоялась в октябре прошлого года. Bz4x построен на платформе e-TNGA. Архитектуру можно назвать сравнительно гибкой, так как она предполагает создание машин с разным типом привода и количеством двигателей. 

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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