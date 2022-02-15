Toyota разработала ложную механическую коробку передач для электрокаров

Компания Toyota зарегистрировала в США несколько патентов, указывающих на разработку фейковой «механики» для электромобилей. Система должна симулировать ручное переключение несуществующих передач.

Механизм будет работать следующим образом - в электромобиль встраиваются и рычаг КПП, и педаль сцепления вместе с контроллером, который будет прерывать тягу электромоторов в момент имитации переключения. СМИ сообщают, что данный агрегат будет каким-то образом взаимодействовать с виртуальными оборотами двигателей. Скорее всего их выполнят в виде звуковых имитаторов – подобное решение есть на многих современных электрокарах.

Какие-либо иные подробности не озвучиваются. Нет также информации о моделях, которые получат данное устройство. Напомним, что первым электрокаром марки стала модель Bz4x, премьера которой состоялась в октябре прошлого года. Bz4x построен на платформе e-TNGA. Архитектуру можно назвать сравнительно гибкой, так как она предполагает создание машин с разным типом привода и количеством двигателей.