Автомобильный портал Motorpage
2 окт 2017

Toyota сделала беспилотник с двумя рулями

Toyota сделала беспилотник с двумя рулями
Автор фото: фирма-производитель

Компания Toyota активно работает над собственными проектами по созданию полностью автономных автомобилей, которые не потребуют участие человека в управлении транспортным средоством. Работу некоторых из его систем показали на необычным прототипе с двумя рулями.

По правилам при испытании беспилотников на дорогах общего пользования в машине должно находиться два инженера компании. Но в Toyota пошли дальше и оснастили прототип полным наборов органов управления, расположенных перед передним пассажиром.

В тестовой машине один водитель исполняет роль испытуемого, а второй является инженером компании, который будет готов перехватить управление в любой ситуации. Так удается симулировать поведение водителей в неожиданных ситуациях и совершенствовать алгоритмы машинного обучения.

На прототипе Toyota, созданном на базе последнего поколения седана Lexus LS500h, показала два варианта работы систем беспилотного автомобиля. Первый из них соответствует четвертому и пятому классам автономности и участие водителя в управлении машиной не требуется. Во втором системы лишь помогают водителю. Например, притормозить перед внезапным препятствием и объехать его или же помогают избежать бокового столкновения.

Ожидается, что первый серийный автономный автомобиль Toyota покажет в 2020 году, когда в Токио будет проходить Олимпиада.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Toyota

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota RAV4

Toyota изменила комплектации RAV4 и вернула дизель

28 сентября 2017
Toyota Fortuner

Toyota Fortuner в России будет продаваться только с дизелем

25 сентября 2017
Toyota Hilux

У пикапов Toyota в России обнаружены опасные подушки безопасности

19 сентября 2017
Toyota FJ Cruiser

Toyota выпустила прощальную серию внедорожника FJ Cruiser

15 сентября 2017
Toyota Yaris GRMN

Toyota Yaris получила очень «горячую» версию

15 сентября 2017
Toyota C-HR Hy-Power

Toyota «зарядила» гибридный кроссовер C-HR

13 сентября 2017

 Новости Toyota

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lexus RC - lexus rc 2015 совсем не страшно Тест драйв
02 октября 2017

Lexus RC
"Совсем не страшно"
Suzuki SX4 - автопутешествия на suzuki. на родине нарзана
Автопутешествия
29 сентября 2017

Suzuki SX4
"На родине Нарзана"
Suzuki Vitara - suzuki vitara 2015 путь к вершинам
Автопутешествия
27 сентября 2017

Suzuki Vitara
"Путь к вершинам"
Land Rover Discovery - land rover discovery 2017 королевские маршруты
Автопутешествия
26 сентября 2017

Land Rover Discovery
"Королевские маршруты"

Написано новостей:

1 9 8 2 1