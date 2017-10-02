Компания Toyota активно работает над собственными проектами по созданию полностью автономных автомобилей, которые не потребуют участие человека в управлении транспортным средоством. Работу некоторых из его систем показали на необычным прототипе с двумя рулями.

По правилам при испытании беспилотников на дорогах общего пользования в машине должно находиться два инженера компании. Но в Toyota пошли дальше и оснастили прототип полным наборов органов управления, расположенных перед передним пассажиром.

В тестовой машине один водитель исполняет роль испытуемого, а второй является инженером компании, который будет готов перехватить управление в любой ситуации. Так удается симулировать поведение водителей в неожиданных ситуациях и совершенствовать алгоритмы машинного обучения.

На прототипе Toyota, созданном на базе последнего поколения седана Lexus LS500h, показала два варианта работы систем беспилотного автомобиля. Первый из них соответствует четвертому и пятому классам автономности и участие водителя в управлении машиной не требуется. Во втором системы лишь помогают водителю. Например, притормозить перед внезапным препятствием и объехать его или же помогают избежать бокового столкновения.

Ожидается, что первый серийный автономный автомобиль Toyota покажет в 2020 году, когда в Токио будет проходить Олимпиада.

