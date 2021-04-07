Toyota создаёт отдельный бренд для электромобилей

Beyond Zero (BZ)- именно так будет называться новая марка, которую создают специально для электрических автомобилей Toyota

Интересно, что в прошлом году концерн зарегистрировал пять товарных знаков - с индексом BZ и с соответствующим числовым обозначением. Это может означать, что концерн в ближайшие пару лет собирается показать сразу пять электромобилей.

Одним из ни, а точнее первым, станет кроссовер, который по габаритам будет близок к модели RAV4. В основу модели ляжет платформа E-TNGA, разработанная совместно с Subaru для электромобилей с передним, задним или полным приводом. Информации о силовых установках нет, но по некоторым данным гамма моторов будет очень обширной. Дебют модели состоится уже совсем скоро- на грядущей автомобильной выставке в Шанхае. Производство будет налажено в Японии, эта же страна и станет одним из главных рынков сбыта. С большой долей вероятности можно утверждать, что в Toyota нацелены и на рынок Китая, где электромобили пользуются сейчас бешеным спросом.