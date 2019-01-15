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15 янв 2019

Toyota Supra представлена официально

Toyota Supra представлена официально
Автор фото: фирма-производитель

С момента выпуска последнего поколения модели прошло семнадцать лет. Семнадцать лет долгого и томительного ожидания преемницы, которое наконец завершилось

Ситуация с Supra в чем-то уникальна. Перед официальным запуском было сделано столько различных анонсов, что информация о машине была известна практически заранее, однако еще раз пройтись по характеристикам стоит.  Напомним, что новая Supra построена на общей платформе с BMW Z4 и во многом модели унифицированы между собой. Колёсная база новой Supra на уровне Porsche 911 и Jaguar F-Type, но в целом машина очень компактная, с короткими передним и задним свесами, низким центром тяжести и идеальным распределением веса 50:50.

Что касается двигателей, то под капотом расположится 335-сильный 3-литровый рядный 6-цилиндровый агрегат от BMW Z4 вместе с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Кстати, для домашнего рынка будет предложен и более слабый мотор - четырехцилиндровый двигатель объемом два литра и с двумя вариантами мощности 197 и 258 лошадиных сил.

Интересно, что автомобиль доберется и до нашего рынка. Произойдет это уже в нынешнем году. Однако компания пока не может сообщить точную дату начала продаж, комплектации или цены на этот автомобиль.

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