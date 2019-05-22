Toyota Supra стала дерзкой

Фирменное тюнинг-ателье Toyota Racing Development (TRD) представило специальный кит для модели Supra, которого ждали многие фанаты модели после выхода концепта GR Supra Performance Line Concept TRD.

От стандартной Supra машина в тюнинге TRD отличается новым передним сплиттером с боковыми закрылками, накладками на порогах и дверях, спойлером на крышке багажника, а также диффузором, причем все эти аэродинамические элементы изготовлены из прочного и легкого углепластика. Предполагается, что обвес должен увеличить прижимную силу машины, что позитивно скажется на «держаке» в поворотах, однако на данный момент TRD не приводит никаких цифр. Также японцы предлагают фирменные кованые колесные диски R19.

Что касается цен, то они недешевы: за тюнинг переднего бампера придется заплатить в эквиваленте 2900 долларов, спойлер оценен в 1820 долларов, а боковые юбки в 3190 долларов. Если же владельцу придутся по душе диски, то их можно приобрести за 5830 долларов. По итогу, весь обвес с колесными дисками обойдется покупателям в 13 750 долларов.

Любопытно, что силовыми установками специалисты TRD решили пока не заниматься. Напомним, что базовая версия купе оснащается 2,0-литровым двигателем BMW B48B20 мощностью 194-255 л.с. Более мощная версия оснащается 3,0-литровой «шестеркой» B58B30 мощностью 335 л.с. Оба мотора работают с 8-ступенчатым «автоматом» ZF.