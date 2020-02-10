Toyota TJ Cruiser - серийному автомобилю быть

Компания Toyota в мае 2020 года покажет товарную версию концепт-кара TJ Cruiser, который совместил в себе качества минивэна и внедорожника

Шикарной новостью поделилось издание Best Car, правда, называть источник наши зарубежные коллеги отказались. Итак, сообщается, что Серийный Toyota TJ Cruiser построят на модульной платформе TNGA, которая ложится в основу большинства новых моделей японской марки. В линейку агрегатов войдут гибридные силовые установки на базе 1,8- и 2,5-литровых атмосферников, а также 2-литровая турбированная «четверка». Новинка будет доступна как с передним, так и с полным приводом, заимствованным у кроссовера RAV4.

Напомним, что экспериментальный автомобиль Toyota TJ Cruiser дебютировал осенью 2017 г. на мотор-шоу в Токио. Его название образовано от слов Toolbox («ящик для инструментов») и joy («удовольствие»).