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20 янв 2023

Toyota возобновила поставки запчастей в Россию

Toyota возобновила поставки запчастей в Россию

С конца прошлого года компания Toyota возобновила официальные поставки запчастей в Россию. К сожалению, некоторые детали попадают под санкции и прямой импорт в Россию здесь невозможен. Впрочем, даже в такой ситуации есть выход

«Поставки некоторых деталей возобновлены в тестовом режиме для проведения гарантийных ремонтов и отзывных кампаний. Наименование деталей и их количество меняются в зависимости от ситуации с каждой конкретной поставкой. Ключевым препятствием для возобновления полноценных поставок является серьёзное нарушение логистических цепочек» - приводят СМИ заявление российского офиса марки.

К слову, по санкционным запчастям (пример - электроника) Toyota разрешила дилерам пользоваться параллельным импортом.  Правда, вся логистика здесь будет лежать на самих автосалонах и сервисных центрах

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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