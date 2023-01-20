Toyota возобновила поставки запчастей в Россию

С конца прошлого года компания Toyota возобновила официальные поставки запчастей в Россию. К сожалению, некоторые детали попадают под санкции и прямой импорт в Россию здесь невозможен. Впрочем, даже в такой ситуации есть выход

«Поставки некоторых деталей возобновлены в тестовом режиме для проведения гарантийных ремонтов и отзывных кампаний. Наименование деталей и их количество меняются в зависимости от ситуации с каждой конкретной поставкой. Ключевым препятствием для возобновления полноценных поставок является серьёзное нарушение логистических цепочек» - приводят СМИ заявление российского офиса марки.

К слову, по санкционным запчастям (пример - электроника) Toyota разрешила дилерам пользоваться параллельным импортом. Правда, вся логистика здесь будет лежать на самих автосалонах и сервисных центрах