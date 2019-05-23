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23 май 2019

Toyota займется выпуском запчастей для старой Supra

Toyota займется выпуском запчастей для старой Supra
Автор фото: фирма-производитель
Японская компания начнет производство деталей для старых спорткаров вскоре после появления модели нового поколения
На одном из мероприятий, посвященных выпуску новой «Супры», объявил глава Gazoo Racing Шигеки Томояма объявил, что Toyota наладит выпуск запчастей и комплектующих для спорткаров Supra третьего и четвертого поколения. Напомним, что ранее похожая программа была запущена компанией Nissan, которая производит детали для классических GT-R Skyline (поколения с индексом R32, R33 и R34). Кроме того, выпуском запчастей для старых моделей занимаются фирмы Mazda и Honda, предлагающая детали для родстера MX-5 первого поколения и суперкара NSX.
 
Что касается Supra, то модель нового поколения построена на одном шасси с новым BMW Z4, оснащается шестицилиндровым наддувным двигателем, развивающим 340 л. с. и 500 Н·м крутящего момента. Мотор позволяет купе ускоряться с места до первой «сотни» за 4,3 секунды. Максимальная скорость принудительно ограничена электроникой на отметке 250 км в час.
 

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При написании новости использовалась информация:
Autonews

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