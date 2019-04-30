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30 апр 2019

У Toyota появился собственный Нюрбургринг

У Toyota появился собственный Нюрбургринг

Компания Toyota построила собственный испытательный полигон, напоминающий Нюрбургринг. Трасса находится на территории нового научно-исследовательского центра Toyota Technical Center Shimoyama

Новая трасса действительно напоминает Нюрбургринг и состоит из большого количества поворотов с перепадом высот до 75 метров. Протяженность тестового участка — 5,3 километра. Постройка Toyota Technical Center Shimoyama будет завершена в 2023 году. Интересно, что помимо «Нюрбургринга», на территории комплекса, который занимает 650 гектаров, будут построены скоростной испытательный полигон и несколько участков, имитирующие дорожное покрытие в разных странах. Кроме того, в восточной части центра будут возведены объекты для опытно-конструкторских работ.

По словам президента Toyota Акио Тойода, новый испытательный комплекс позволит компании разрабатывать автомобили, которые будут воплощать истинное удовольствие от вождения. Не исключено, что его планируют сдавать в аренду и сторонним автопроизводителям. 

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При написании новости использовалась информация:
АвтоВести , Drom

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