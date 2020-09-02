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2 сен 2020

В гамму Toyota вернулась модель Starlet

В гамму Toyota вернулась модель Starlet
Автор фото: фирма-производитель

В гамме Toyota после 20-летнего отсутствия вновь появилась модель Starlet. Под этим именем в 47 странах Африки с 1 сентября начали продавать пятидверный хэтчбек класса B по европейской классификации

Что это за автомобиль? Это переименованная версия модели Glanza, которая, в свою очередь, является «бейдж-инжиниринговой» копией Suzuki Baleno четвертого поколения, выпускаемого в Индии с 2015 года. Все три однокоренных семейства производятся на заводе Maruti Suzuki в городе Манесар на севере Индии. Возрожденный Starlet — это очередной плод глобального сотрудничества Toyota и Suzuki, которые договорились о перекрестном бейдж-инжиниринге весной 2018 года.

Starlet отличается от хэтчбека Glanza только удешевленной под Африку спецификацией. Длина, ширина и высота автомобиля составляют 3995, 1745 и 1470 мм соответственно. Салон вмещает до пяти взрослых. Модель будет предлагаться только с 1,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 68 л.с. и крутящим моментом 130 Нм. Но потребители смогут выбрать коробку передач — либо 5-ступенчатую «механику», либо 4-диапазонный «автомат». 

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

  • Алексей Симонов
    Алексей Симонов

    Балено хорошо подходит под базу реюниона Старлета. Были уже подобные примеры в прошлом. Балено на домашних рынках очень популярна, а главное надежна, поэтому возродившийся Старлет должен хорошо зайти.
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