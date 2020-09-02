В гамму Toyota вернулась модель Starlet

В гамме Toyota после 20-летнего отсутствия вновь появилась модель Starlet. Под этим именем в 47 странах Африки с 1 сентября начали продавать пятидверный хэтчбек класса B по европейской классификации

Что это за автомобиль? Это переименованная версия модели Glanza, которая, в свою очередь, является «бейдж-инжиниринговой» копией Suzuki Baleno четвертого поколения, выпускаемого в Индии с 2015 года. Все три однокоренных семейства производятся на заводе Maruti Suzuki в городе Манесар на севере Индии. Возрожденный Starlet — это очередной плод глобального сотрудничества Toyota и Suzuki, которые договорились о перекрестном бейдж-инжиниринге весной 2018 года.

Starlet отличается от хэтчбека Glanza только удешевленной под Африку спецификацией. Длина, ширина и высота автомобиля составляют 3995, 1745 и 1470 мм соответственно. Салон вмещает до пяти взрослых. Модель будет предлагаться только с 1,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 68 л.с. и крутящим моментом 130 Нм. Но потребители смогут выбрать коробку передач — либо 5-ступенчатую «механику», либо 4-диапазонный «автомат».