В Сеть попали первые фото новой Toyota Tundra

В ближайшее время производитель собирается представить новую Тундру — ее изображения впервые попали в Сеть. Пикап был сфотографирован, судя по всему, во время закрытой презентации для дилеров

Пока доступно только несколько фрагментарных снимков низкого качества, которые не позволяют составить о дизайне новинки полного впечатления. Однако даже в таком виде понятно, что визуально следующая Tundra не будет иметь ничего общего с предшественником. Фото элементов передней части свидетельствует о том, что пикап получит максимально брутальный экстерьер. Решетка солидных размеров напоминает недавно обновленный Hilux, хотя автомобили не пересекаются по рынкам сбыта. Также внимание привлекает фара необычной формы с T-образным ходовым огнем.

Сведения о технической стороне следующей Тундры пока носят статус слухов. Предполагается, что пикап построят на новой рамной платформе F1, в которой инженеры предусмотрят широкие возможности по электрификации. При этом в базовой версии автомобиль лишится легендарного 5,7-литрового V8 — его место займет твин-турбо V6. В настоящее время неясно, будет ли эта силовая установка исключительно гибридной, либо же Toyota предложит такую версию в качестве опции.