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11 май 2021

В Toyota готовятся к выпуску нового суперкара

В Toyota готовятся к выпуску нового суперкара

Им станет  гоночный болид GR010 Hybrid, который адаптируют для применения на дорогах общего пользования

Да, производитель не стал делать секрета из новинки – взяв за основу гоночный болид, который неплохо показывал себя на гонках «Ле-Мана» в позапрошлом году.  То есть, с большой долей вероятности можно утверждать, что  новинка будет приводиться в движение гибридной силовой установкой, которая состоит из 2,4-литрового битурбированного бензинового мотора V6 и нескольких электрических двигателей. Общая мощность – тысяча лошадиных сил.

В то же время, на гражданском автомобиле мотор могут и «задушить». Также остается неизвестным комплекс доработок по превращению спортивного болида в гражданскую машину. К слову, ее тираж будет небольшим -  около 30 экземпляров.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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