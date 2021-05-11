В Toyota готовятся к выпуску нового суперкара

Им станет гоночный болид GR010 Hybrid, который адаптируют для применения на дорогах общего пользования

Да, производитель не стал делать секрета из новинки – взяв за основу гоночный болид, который неплохо показывал себя на гонках «Ле-Мана» в позапрошлом году. То есть, с большой долей вероятности можно утверждать, что новинка будет приводиться в движение гибридной силовой установкой, которая состоит из 2,4-литрового битурбированного бензинового мотора V6 и нескольких электрических двигателей. Общая мощность – тысяча лошадиных сил.

В то же время, на гражданском автомобиле мотор могут и «задушить». Также остается неизвестным комплекс доработок по превращению спортивного болида в гражданскую машину. К слову, ее тираж будет небольшим - около 30 экземпляров.