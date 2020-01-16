Автомобильный портал Motorpage
16 янв 2020

Знаменитый водородный автомобиль сменил поколение

Знаменитый водородный автомобиль сменил поколение
Автор фото: фирма-производитель

Со сменой поколения Toyota Mirai перебрался на глобальную платформу TNGA

Интересно, что новинка прибавила в габаритах по сравнению с предшественником, что положительно сказалось на просторе в салоне. Это позволило установить диван вместо двух отдельно стоящих задних кресел, так что теперь на втором ряду могут разместиться трое пассажиров. В салоне появились цифровая приборная панель, 12,3-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, который развернут в сторону водителя, беспроводная зарядка для смартфона.

По технической части произошло два важных новшества – это увеличение объема резервуаров под водород (всего их три), а также модернизация системы топливных элементов. За счет этого запас хода водородомобиля вырос почти на треть и достигает 650 километров. 

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota Land Cruiser 300

Названа дата премьеры нового Toyota Land Cruiser

16 января 2020

Toyota превратит Yaris в компактный кроссовер

15 января 2020
Toyota Supra 2.0L Turbo 2020

Toyota превратит «Супру» в европейский овощ

15 января 2020
Toyota Century в тюнинге от TOM'S

Машину императора Японии приобщили к спорту

13 января 2020

Toyota уходит в градостроительство

13 января 2020
Toyota Supra A70

Старые «Супры» не будут преданы забвению

10 января 2020

 Новости Toyota

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mercedes-Benz GLE, Volkswagen Touareg - сравнительный тест. трудный выбор между «пакетным» mercedes-benz gle 2020 и «навороченным» volkswagen touareg 2019 Сравнительный тест
14 января 2020

Mercedes-Benz GLE, Volkswagen Touareg
"Трудный выбор между «пакетным» Mercedes-Benz GLE и «навороченным» Volkswagen Touareg"
Chery Tiggo 4 - каким стал chery tiggo 4 2020 с «роботом»
Тест драйв
09 января 2020

Chery Tiggo 4
"Каким стал Chery Tiggo 4 с «роботом»"
Mercedes-Benz X-Class - и черный-черный mercedes-benz x-class x 350 d 4matic at7 2018
Тест драйв
04 января 2020

Mercedes-Benz X-Class
"И черный-черный Mercedes-Benz X-Class…"
Volvo S60 - volvo s60 и volvo v60 cross country 2019 признаки породы
Тест драйв
31 декабря 2019

Volvo S60
"Признаки породы"

Написано новостей:

2 5 0 2 9