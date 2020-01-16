Знаменитый водородный автомобиль сменил поколение

Со сменой поколения Toyota Mirai перебрался на глобальную платформу TNGA

Интересно, что новинка прибавила в габаритах по сравнению с предшественником, что положительно сказалось на просторе в салоне. Это позволило установить диван вместо двух отдельно стоящих задних кресел, так что теперь на втором ряду могут разместиться трое пассажиров. В салоне появились цифровая приборная панель, 12,3-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, который развернут в сторону водителя, беспроводная зарядка для смартфона.

По технической части произошло два важных новшества – это увеличение объема резервуаров под водород (всего их три), а также модернизация системы топливных элементов. За счет этого запас хода водородомобиля вырос почти на треть и достигает 650 километров.