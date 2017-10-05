Пассажирская модификация Volkswagen Caddy Family Maxi ломает стереотип, согласно которому коммерческий автомобиль не может соперничать с легковыми моделями по внешней привлекательности, управляемости и комфорту. Герой нашего теста успешно совмещает утилитарные таланты с комфортными решениями и драйверским характером

Фургон Caddy в исполнении Family Maxi ожидал меня на парковке пресс-парка Volkswagen и явно бравировал своей яркой внешностью. Интенсивный колер Sandstorm Yellow, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски Madrid того же оттенка, плотная тонировка задних стекол, биксеноновые фары со светодиодными «ресничками» и затемненные задние фонари будто кричали: я вовсе не «каблук», а вполне цивильный минивэн или кроссовер. Разумеется, мы решили проверить, насколько модная внешность «немца» соответствует талантам, заявленным в названии комплектации. Тем более что кроме презентабельного вида такой Caddy может похвастаться удлиненной колесной базой, семиместным салоном, практичной агрегатной связкой (передний привод, 2-литровый 140-сильный турбодизель и 7-ступенчатый «робот») и неплохим набором электронных ассистентов.

Заместитель

После ухода с российского рынка моделей Golf+ и Touran фургону Caddy ничего не оставалось, как стать их заместителем. Точнее, функции семейного транспорта возложили на «старшие», наиболее привлекательные и щедро оснащенные комплектации этого «каблучка». Что же семейного можно найти в утилитарном коммерческом автомобиле?

Начнем с материалов, отобранных для отделки салона. Передняя панель тестового фургона украшена декоративной лакированной вставкой в цвет кузова. Обивка сидений – не скучная, в сеточку, мультифункциональное рулевое колесо обшито мягкой кожей и имеет на спортивный манер подрезанный нижний сектор.

Штатное оборудование нашего испытуемого не уступает экипировке «средних» и «старших» комплектаций кроссоверов массового сегмента. Датчики света и дождя, «противотуманки» с функцией подсветки поворотов, адаптивная оптика (переключение с дальнего света на ближний), задний парктроник, климат-контроль, круиз-контроль, электрический обогрев ветрового стекла, электрически складывающиеся наружные зеркала с функцией подогрева – это еще не все позиции из списка электронных благ.

Отдельно нужно сказать о мультимедийной системе с 6,33-дюймовым сенсорным экраном, радиоприемником с двойной антенной (обеспечивает качественное звучание даже при слабом сигнале), русифицированной навигацией, голосовым управлением, камерой заднего вида и возможностью интеграции смартфонов. Такая «мультимедийка» не просто повышает статус автомобиля, она облегчает езду и создает позитивный настрой.

А попенять «немцу» можно на внешние зеркала. Даром что крупные, они не обеспечивают полной информации о машинах в мертвой зоне. Особенно это касается зеркала по правому борту, которому явно недостает панорамного сектора: не раз случалось, что попутная машина подбиралась к тестовому Caddy сзади справа и оставалась незамеченной. Ситуацию могла бы исправить фирменная система контроля мертвых зон, однако для Caddy, продающихся на российском рынке она, увы, недоступна.

Вместе с тем гламурный декор и передовая электронная начинка не ослабили функциональной основы этого автомобиля. Практичные владельцы оценят, что на верхний кант заднего бампера водружена защитная накладка, благодаря чему при погрузке велосипедов, снегокатов и детских колясок на бампере не останется царапин. Сиденья в салоне имеют износостойкую обивку и расширенные возможности регулировки. К примеру, вы можете сложить спинку переднего пассажирского кресла и перевозить груз длиной до 3,6 м.

Кроме того, Caddy Family Maxi – это полноценный автомобиль для семерых. Здесь просторно не только на двух передних рядах, но и на «галерке». Скажем, сзади без проблем разместятся детишки, которые вымахали выше родителей. Диванчик при этом легко складывается. А если вы решите его демонтировать, то справитесь без посторонней помощи. У ряда конкурентов совершить такую операцию одному будет проблематично.

Помощник по хозяйству

За время знакомства с Caddy Family Maxi я испытал его сразу в нескольких качествах. Сначала в один из выходных отправился с семьей к друзьям на дачу. Стоит ли говорить, что после того, как жена и ребенок разместились на среднем ряду, а багажник не заполнился даже на половину, возникла мысль: а ведь для моих нужд подошел бы и стандартный Caddy c короткой колесной базой. Однако когда выдвинулись за город, я не пожалел, что выбрал именно удлиненный вариант. Такой автомобиль отлично держит траекторию благодаря солидному межосевому расстоянию (3006 мм). К тому же у пассажиров не возникает ощущения стесненности – запас пространства уже сам по себе приятен.

Второй экзамен фургон сдал, когда потребовалось перевезти из магазина домой длинное, едва ли не от пола до потолка квартиры, зеркало. Признаюсь, демонтировать задний диван для размещения поклажи мне было просто лень. Стал искать другие возможности, и оказалось, что груз отлично разместился между правым внутренним бортом и торцами сидений (рекомендую такую схему для транспортировки лыж, плинтусов и прочих длинномеров). Само собой, в такой Caddy на редкость сподручно забрасывать сумки с продуктами. Боковые сдвижные двери – отличное решение, когда паркуешься на заставленной машинами стоянке: даже если вы встали бок о бок с соседним автомобилем, процесс погрузки получится удобным.

Наконец, скажу о приятных мелочах, повышающих комфорт пассажиров. В спинках сидений среднего ряда смонтированы удобные столики. На них можно выложить не только еду и напитки, но и, к примеру, ноутбук. Подзарядить гаджеты при этом можно от розетки в водительской зоне, разъемов в задней части центрального подлокотника и стенке багажного отсека. Отмечу также, что на центральном ряду имеются дополнительные дефлекторы обдува – залог комфортной атмосферы и летом, и зимой. А вот и бонусы для родителей с маленькими детьми: обшивка спинок передних сидений легко очищается от следов обуви и прочих пятен, а под передними креслами есть вдвижные вещевые ящики, где можно хранить, скажем, аптечку.

Семейный драйв

Caddy Family Maxi – модификация с увеличенными на 320 мм колесной базой и на 470 мм длиной кузова. Зная о немалой габаритной длине (без малого 5 м) и снаряженной массе (1630 кг), вы вряд ли станете ждать от этого автомобиля драйверского поведения. Однако внешность и упомянутые спецификации могут ввести в заблуждение. Альянс 2-литрового 140-сильного турбодизеля и высокотехнологичного 6-ступенчатого секвентального «робота» наделяют «немца» на удивление бодрым характером. Благодаря солидной тяге (320 Нм), которую мотор выдает на полке 1750–2500 об/мин, наш герой мощно стартует и способен на быстрые маневры в режиме городского трафика. Если же вы переведете селектор коробки в положение Sport, точки переключений «робота» сместятся в зону более высоких оборотов и семейный Caddy Maxi поедет и вовсе в агрессивном стиле. При этом мощные тормоза вполне справляются с нагрузками и могут осадить немаленькую машину даже с высоких скоростей.

Настройки рулевого управления тоже близки к эталонным. В связке поворотов может показаться, что вы находитесь за рулем не утилитарного Caddy, а цивильного Golf или Passat, настолько прозрачны реакции на управляющие действия и типичен алгоритм руления, знакомый по легковым моделям Volkswagen. Но не спешите впадать в драйверскую эйфорию. Семейство Caddy в отличие от легковушек бренда оснащено задней рессорной подвес-кой. Она усиливает грузовой потенциал, но может преподнести сюрприз, если вы возомните себя пилотом гоночного болида. При преодолении дорожных неровностей нужно быть внимательным, поскольку, если задние колеса попадут в яму или на стык, когда вы маневрируете, «корму» машины почти наверняка переставит. К такому броску нужно быть готовым, но и перестраховываться чрезмерно не обязательно – погасить увод с курса точным рулем не составит особых проблем. Не нужно забывать и о том, что у Caddy Maxi высокий центр масс, а значит, от заходов на вираж на большой скорости лучше воздерживаться.

По плавности хода Caddy Family Maxi не стремится установить рекорд в классе, хотя езда в черте города и по подмосковным трассам не вызвала у меня какого-либо дискомфорта. Другое дело – разбитые региональные дороги, которых владельцам немецкого фургона лучше сторониться. Всевозможные выступы и рытвины подвеска отрабатывает звучно и тряско. Впрочем, тут свою лепту вносят низкопрофильные 17-дюймовые колеса. Шины с большим профилем для езды по некачественному асфальту явно будут предпочтительнее.

Подытоживая, признаюсь, что Caddy в семейном исполнении вызвал у меня позитивные эмоции, подкупив прежде всего драйверскими талантами и почти в той же мере грузовыми способностями. На мой взгляд, такой автомобиль является прекрасной альтернативой среднеразмерным кроссоверам. Жаль только, что это не более доступная альтернатива. Скажем, фургон, который побывал у нас на тесте, стоит 2 491 936 рублей, а за начальный пассажирский Caddy Family Maxi с 1,6-литровым 110-сильным бензиновым двигателем, «механикой», передним приводом и пятиместным салоном дилеры просят 1 488 200 рублей.

Технические характеристики Volkswagen Caddy Family Maxi 2.0 TDI DSG Габаритные размеры, мм 4976х1793х1831 Колесная база, мм 3006 Дорожный просвет, мм 158 Объем багажника, л 530–4130 Снаряженная масса, кг 1630 Диаметр разворота, м 12,2 Тип двигателя дизельный L4 Рабочий объем, куб. см 1968 Макс. мощность, л.с./об/мин 140/4200 Макс. момент, Нм/об/мин 320/1750–2500 Привод передний Трансмиссия 6-ступенчатая роботизированная Макс. скорость, км/ч 186 Время разгона 0–100 км/ч, с 10,9 Расход топлива (средний), л/100 км 6,1 Объем бака, л 60