Новейший «каблучок» Caddy в пассажирском исполнении выглядит почти что премиальной моделью. Однако многие элементы комфорта встретятся и в коммерческих версиях этого автомобиля — немецкий производитель поистине расщедрился. Правда, не бескорыстно

Тестовый автомобиль — семиместный, но, прежде чем отправиться на нем на какую-либо экскурсию, стоит обойти и обозреть его. И отметить множество интересных особенностей. Например, у этого автомобиля нет решетки радиатора. Ее подобием служит «сетчатая» структура нижней части бампера. Очень красивы вертикальные задние фонари, они делают кузов визуально еще крупнее, чем он есть на самом деле. Огромная площадь остекления и значительных размеров наружные зеркала обещают отличную обзорность. На пятой двери обнаруживается «глазок» камеры.

Царство электроники

Присядем в салон? Верне будет сказать — войдем в него: передние двери широки и высоки, как и потолок. На боковинах передних кресел заметны металлические таблички – эта модель сидений называется Ergo Comfort, такие кресла — дополнительное оборудование, устанавливаемое за доплату. Причем, не обязательно парой — можно взять их и по одному. Например, осчастливить только водителя, именно осчастливить, потому что кресло исключительно удобное в плане посадки. У него выдвигается передняя часть подушки, а механизм управления поясничным подпором электрифицирован (все остальные регулировки механические).

Сухой и деловой интерьер прежнего Caddy остался далеко в прошлом. Теперь в салоне мы видим подобие школьного компьютерного класса. Помимо двух цветных дисплеев, много панелей с сенсорными кнопками. На одной из них — слева от рулевого колеса — электронноуправляемый «свет». Точно такая же панель есть в новом Audi Q3. Переключать режимы приборов наружного освещения немного непривычно, но постепенно осваиваешься с этой причудой.

Сенсорами управляется и громкость музыки, и вот это менее удобно. Датчики то мгновенно реагируют на прикосновения пальцев, то «тормозят». Благо, эта функция дублируется кнопками на рулевом колесе.

Центральный экран в тестовой версии — максимальный, 10-дюймовый. Это «старшая» версия мультимедиасистемы, что заметно по минимуму «физических» кнопок и рукояток (у «младшего» варианта их больше). Что в меню? Невероятно много всего. «Климат» тоже настраивается через экран. Интересно, что у автомобиля нет принудительного включения кондиционера. Всё отдано на откуп автоматике, она сама решает, когда надо как следует остудить перегретый на солнце салон, а когда всего лишь подсушить в нем воздух.

Второй экран — это электронная панель приборов, ее диагональ даже больше — 10,25 дюйма. В версиях попроще она может быть стрелочной, с монохромным дисплеем бортового компьютера, то есть, типично «фольксвагеновской», к которой мы привыкли. Но электронная комбинация в разы красивее и ничуть не менее информативна. Водителю доступны три вида экрана, и на одном из них вам будет видна… дорожная разметка. Caddy умеет распознавать характер ее линий, а также способен подруливать в полосу.

Caddy ведет свою «родословную» с 1979-го года. Нынешнее, пятое поколение модели появилось на свет в 2020-м. Теперь оно «родственно» другим легковым автомобилям Volkswagen , так как построено на общей модульной платформе MQB. Одно из новшеств — пружины в задней подвеске вместо рессор. Спереди остались стойки McPherson. Компактвэн доступен со стандартной колесной базой, а также с увеличенной — Caddy Maxi. Именно такой вариант побывал у нас на тесте

Салон обновленного «каблучка» воспринимается как очень просторный и «воздушный», чему дополнительно способствует панорамная крыша (это именно крыша, а не сдвижной люк). «Воздушность», впрочем, обусловливает недостаток интерьера: он очень долго прогревается в холодную погоду. Постепенно в нем становится тепло, но происходит его накапливание не скоро. Вдобавок руки мерзнут от пластмассового руля и рукоятки коробки передач. Подогрев руля не доступен даже за доплату.

На второй ряд ведут сдвижные двери. Сдвигать их приходится «механически», но при закрывании хлопать ими не обязательно: опциональные механизмы обеспечат доводку. Такой механизм-«присоска» был у пятой двери, и, поверьте, это удобно. Как и то, что на внутренней панели этой двери есть пара плафонов, отлично освещающих пространство при погрузке вещей в багажник в темное время.

В номинале салон модели рассчитан на пять седоков, двухместный третий ряд предлагается за доплату около 80 000 рублей. Оснастить третьим рядом можно как короткую, так и удлиненную версию Caddy Maxi, которая, собственно, и побывала на очередном тесте Motorpage. Багажник, остающийся позали дополнительного ряда, в стандарте очень мал, в «максимальном» же автомобиле его длина по полу составляет 56 см. Здесь вполне хватило бы места для загрузки пары-тройки объемистых чемоданов, если бы возникла необходимость их перевезти.

Два сиденья третьего ряда раздельные, и каждое из них можно не только сложить «книжкой», но и извлечь из салона. Дело это нехитрое, но физически затратное: кресла довольно тяжелые. То же можно проделать и с сиденьями второго ряда, их также два, но левое — сдвоенное и потому особенно увесистое. Лучше возиться с ним вдвоем.

Сложенные в виде «книжек» сиденья фиксируются в этом положении специальными откидными штангами. Это и удобно, и надежно. Вперед-назад сиденья не двигаются, а вот наклон спинки у них регулируется, так что на неудобство посадки жаловаться грех. Еще одна опция комфорта — откидные столики на тыльных сторонах спинок передних кресел. Поверхность каждого столика можно расположить как горизонтально, для принятия пищи, так и под углом, чтобы разместить электронную книгу или планшет. В задней части салона есть розетка на 220 В и разъемы для подзарядки мобильных гаджетов,, правда, только формата Type C.

Пока только «механика»

В то время как многие мировые производители полностью отказываются от установки на свои автомобили механических коробок передач, «Фольксваген» пошел словно бы в обратном направлении: в России будут продаваться только «механические» Caddy. С единственным мотором — атмосферным 1,6-литровым, о 110-ти «лошадках», как для короткой версии, так и для Maxi. Этот не очень мощный, но довольно-таки надежный агрегат хорошо известен в нашей стране, ведь им комплектуется популярный седан Polo. В Европе линейка агрегатов другая, бензиновый турбомотор развивает 115 л. с., три двухлитровых турбодизеля — от 75 до 122 л. с., агрегат на природном газе — 150 л. с.

Да, россиянам достался не самый передовой агрегат, к тому же довольно-тки слабосильный, но в городских условиях его «недостаток» не очень-то и ощущается. Знай себе, перебирай передачи, и будет тебе счастье. Немецкая «механика» строга и точна, может быть, чуть туговата — возможно, просто не разработана, автомобиль совершенно новый, с пробегом всего-то три сотни километров. Caddy демонстрирует плотность подвески, но не жёсткость. Вполне можно говорить о комфорте, даже при том, что автомобиль не загружен. При пяти, а тем более, семи пассажирах, да еще с поклажей, он пойдет еще более плавно.

Подмечаю интересную особенность: если сложить спинки всех задних сидений, то на ходу нежелательных звуков в салоне будет больше, чем при поднятых спинках. В чем причина? Расфиксируются какие-то механизмы и детали устройства сидений? Во время стоянки пробую раскачать и потрясти сложенные кресла — нет, ничего не улавливаю. Однако стоит поехать — звуки возникают опять.

Трасса полностью дезавуирует 1,6-литровый двигатель. Caddy и так очевидно тяжелее Polo, а стоит представить в нем семь седоков… В общем, пробую разогнаться — и вот какая «динамика» вырисовывается:

на шестой передаче стартуем с 80 км/ч, но даже за полминуты не добираемся до 120-ти;

на пятой передаче мы все-таки достигаем 120 км/ч, но примено за 25 с, это очень долго:

на четвертой передаче время разгона сокращается до 18 с, это примерно вдвое медленнее мало-мальски активных моделей, например, «корейца» с полуторалитровым турбомотором мощностью 150 л. с.

Электронный подсказчик, вывешивающий свои предложения на дисплей комбинации приборов, настойчиво советует переключаться вверх при 2000 об/мин. Чуть зазеваешься – тут же всплывет этот текст, да еще с экологической «ноткой», типа, загрязняешь ведь! Собственно, да, можно и с 2000 поднять, даже на шестой, это примерно с 80 км/ч, а если совсем не касаться педали «газа», то едва заметный процесс набора скорости начнется даже с 60-ти. Но на самом деле такая шестая передача — фактически паллиатив. Ее стихия — только высокие скорости, и не разгон, а лишь поддержание их. Вспоминаю итальянского конкурента: он у меня ухитрился на шестой передаче проехать половину Третьего транспортного кольца, да-да, без переключений, со скоростями в диапазоне от 40 до 100 км/ч. И это был НЕ дизельный автомобиль!

В плане Caddy можно сказать, что тише едешь — дальше будешь. А еще при движении в неспешном режиме пассажирам легче разглядывать пейзажи и достопримечательности. Добавлю, что высокие скорости «каблучок» переносит хуже, чем коммерческий фургон Transporter: рыскает и «плавает» даже больше.

Это особенно отчетливо проявляется при включении круиз-контроля. Здесь данное устройство не адаптивное, не обольщайтесь, характерный квадратик в переднем бампере — всего лишь заглушка. Такова реалия нашего рынка. Обычный же «круиз» вполне рабочий, если не считать того, что его хочется… побыстрее выключить. Уже при зафиксированных 110 км/ч возникает чувство, что автомобиль уходит из-под ног, причем, куда-то прочь с дороги. Ну да, зима, даже очищенная трасса скользкая. При этом в ручном режиме можно поддерживать и 120, и 130 км/ч. Но в белом сезоне — практически не больше. Возможно, летом удалось бы разогнаться, правда, как мы уже знаем, небыстро.

Под «килем» — меньше, чем полфута

Нет, по сути, получился действительно экскурсионный автомобиль. На таких скоростях и водителю можно немного отвлечься на окружающие пейзажи. Вместе с пассажирами он будет наслаждаться ими в тишине, не ощущая при этом, что высоченное ветровое стекло упирается в набегающий поток воздуха. Причина невысокой динамики — не аэродинамика кузова, а прежде всего слабоватый двигатель.

О шинах. Шипованные Nokian Hakkapeliitta R показали себя довольно-таки цепкими в рыхлом снегу, на раскатанной почти до льда заснеженной дороге и на промороженном чистом асфальте. Довелось пропахать немного снежной целины — получлось успешно. Хотя, конечно, съезд с дороги Caddy категорически противопоказан: клиренс версии Maxi составляет всего 143 мм.

Если дорога скользкая, по традиции держим третью-четвертую ступень, обеспечивая лучшую курсовую устойчивость. Примечательно, что система стабилизации не дремлет, то и дело помаргивает своим значком на панели приборов, хотя заметно машину не осаживает. А в рыхлом снегу — может осадить. Но тоже не настойчиво, во многих местах мне удалось легко пробиться без ее отключения.

На чистом — конечно, относительно — асфальте шины Nokian не очень шумны. Однако 45-й профиль и 18-й диаметр кажутся мне избыточными для утилитарной грузопассажирской немецкой модели. Если уж на чем и экономить в случае покупки отнюдь не дешевого Caddy, то на таком типоразмере шин — с лёгким сердцем. Не могу сказать, что увеличенные диски существенно украшают автомобиль. Он и без них вполне себе красив.

Сиденья двух задних рядов можно сложить и получить ровную поверхность, однако это будет скорее стол, а не пол. Если вы намерены устроить в салоне Caddy пару спальных мест, лучше демонтировать сиденья и сложить их стопкой с одной стороны, а спать на полу. На спинках сложенных рядов спать будет неудобно — как на столе.

В ходе теста имел место такой эпизод. На панели приборов загорелась надпись «Ошибка привода», после чего автомобиль, по сути, потерял ход. Перестал разгоняться на любой из передач выше 30 км/ч. Пришлось искать место временной остановки (дело было на МКАД). После выключения и повторного пуска двигателя дефект исчез и больше не повторялся. Возможно, причиной сбоя была снежная и слякотная погода, вызвавшая загрязнение и сбой работы какого-либо датчика. Но, как бы то ни было, данный случай можно оценить и положительно. Ведь он означает, что здешняя «механика» способна к самодиагностике и может вовремя предупредить водителя о неисправности. Согласитесь, что так «умеет» не каждая трансмиссия.

Как семейный автомобиль, новый Volkswagen Caddy, безусловно, порадует самых придирчивых домочадцев. Особенно тех, что любят дальние автомобильные путешествия. Безусловные плюсы модели — вместительность, многочисленные варианты трансформации салона, великолепная обзорность, немецкая логичность технических решений и качество сборки. Невысокая динамика — тоже, скорее, положительное качество, нежели отрицательное. Так что посетовать можно лишь на прохладу микроклимата в салоне и долгий его прогрев. Ну, и еще на цену. Согласитесь, за такие деньги любой автопутешественник предпочтет кроссовер, пожертвовав вместительностью, но приобретя повышенный клиренс и полный привод. Так что Caddy, скорее всего, будет доставаться роль бизнес-вэна или, действительно, экскурсионного мини-автобуса. Учитывая возросший в последнее время спрос на познавательные путешествия по России, можно рассчитывать, что во втором случае автомобиль себя окупит.

Volkswagen Caddy Maxi предлагается в России с конца 2021-го года, пока в единственном с точки зрения техники варианте: стандартная колесная база, 1,6-литровый атмосферный бензиновый двигатель мощностью 110 л. с., шестиступенчатая механическая коробка передач и передний привод. Количество мест в салоне — от пяти до семи. Стоимость шести комплектаций — от 2 156 500 до 2 810 500 рублей. Цены выглядят привлекательными, однако следует учесть, что множество полезных и удобных опций предлагается за только доплату, и немалую. В частности, тот же третий ряд из двух сидений. Так что стоимость выбранного «каблучка» легко догнать до трех и более миллионов рублей.

Технические характеристики Volkswagen Caddy Maxi 1.6 6MT ГАБАРИТЫ, ММ 4954 х 1855 х 1800 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2970 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 143 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л 1720 / 3105 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1684 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 1598 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 110 / 5800 МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН 152 / 3850 — 4100 ТИП ТРАНСМИССИИ механическая, 6-ст. ПРИВОД передний МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 180 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 13,3 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 7,2 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 60