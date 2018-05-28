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Volkswagen Touareg: первые впечатления о долгожданной новинке
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Фольксваген Туарег

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Volkswagen Touareg 2019 вид спереди сбоку
Когда представители VW называют его «all new» они не капли не лукавят. Новый Touareg, действительно, совершенно новый
Volkswagen Touareg 2019 вид спереди
Это уже третье поколение популярной модели. Обе предыдущие генерации, кстати, успели по разу пережить серьезный рестайлинг
Volkswagen Touareg 2019 вид сзади
По сравнению с моделью прошлого поколения, новый Touareg совсем другой. По крайней мере, во всем том, что касается кузова и салона
Volkswagen Touareg 2019 вид сбоку
Тем не менее, габаритные размеры автомобиля изменились не слишком сильно. Новичок стал чуть ниже, шире и длиннее своего предшественника
Volkswagen Touareg 2019 вид сбоку
Самая заметная прибавка – в длину: плюс семь сантиметров. Но колесная база при этом выросла всего на два сантиметра, а углы съезда/въезда практически не поменялись
Volkswagen Touareg 2019 вид спереди
Выглядит машина очень эффектно, но с обилием хрома на передней его части, дизайнеры, по-моему, перестарались
Volkswagen Touareg 2019 передняя фара
Вся светотехника на новом VW Touareg суперсовременная, светодиодная
Volkswagen Touareg 2019 двигатель
Под капотом здесь стоит трехлитровая V-образная «шестерка» мощностью 286 л.с. Но специально для нашего рынка ее дефорсируют до 249 «лошадей»
Volkswagen Touareg 2019 ходовая часть
Ходовая часть автомобиля принципиальных изменений не претерпела. Ее просто дооснастили всевозможными полезными новшествами
Volkswagen Touareg 2019 пневмоподвеска
Пневмоподвеска позволяет опускать машину на 40 мм вниз при посадке и высадке пассажиров и поднимать на 70 мм вверх в режиме Off Road+
Volkswagen Touareg 2019 вид сзади
Новый Touareg в полной мере сохранил все свои уникальные качества, как при движении по дорогам с твердым покрытием, так и на бездорожье
Volkswagen Touareg 2019 стабилизаторы поперечной устойчивости
Одно из интересных новшеств, это активные стабилизаторы поперечной устойчивости, жесткость которых меняется в зависимости от условий движения
Volkswagen Touareg 2019 подруливающие колеса задней оси
Еще одна новинка – подруливающие колеса задней оси. Благодаря им автомобиль стал маневреннее на малых скоростях и устойчивее в поворотах на больших
Volkswagen Touareg 2019 вид спереди
VW Touareg из тех редких в наше время автомобилей, которые одинаково органично смотрятся как в городе, так и на тяжелом бездорожье
Volkswagen Touareg 2019 салон
Салон, как видите, здесь полностью новый. Ничего общего с моделью прошлого поколения!
Volkswagen Touareg 2019 водительское место
Главное, на что обращаешь внимание, попадая внутрь, это огромный единый экран, объединяющий и панель приборов, и традиционный монитор на центральной консоли
Volkswagen Touareg 2019 передние кресла
Дизайн интерьера и качество его отделки здесь просто на высочайшем уровне. Все, как и положено флагманской модели марки
Volkswagen Touareg 2019 кресло
Отдельного разговора заслуживают передние кресла. Помимо вентиляции, они оборудованы еще и системой массажа, выполненной на пневмоэлементах
Volkswagen Touareg 2019 салон
Фоновая интерьерная подсветка может менять свой цвет по желанию водителя. Количество вариантов практически не ограничено!
Volkswagen Touareg 2019 центральный тоннель
На центральном тоннеле рядом с рычагом 8-ступенчатого автомата традиционно расположены селекторы выбора внедорожных режимов и регулятор высоты подвески
Volkswagen Touareg 2019 проекционный дисплей на лобовом стекле
Проекционный дисплей на лобовом стекле отображает скорость движения, подсказки штатной навигационной системы и установки активного круиз-контроля
Volkswagen Touareg 2019 приборная панель ночью
Система ночного видения позволяет водителю вовремя заметить пешехода или какую-то другую помеху еще до того, как они появятся в свете фар
Volkswagen Touareg 2019 вид сбоку сзади
За счет чуть более длинного заднего свеса полезный объем багажника увеличился на 113 л.
Volkswagen Touareg 2019 вид сбоку
Погрузочную высоту и максимальную высоту открывания двери багажника вы видите сами, а мы лишь добавим, что последнюю можно настроить по своему вкусу
Volkswagen Touareg 2019 багажное отделение
Спинка задних сидений здесь состоит из трех частей, и все они складываются по отдельности. Причем, пол багажника при этом получается совершенно ровным
Volkswagen Touareg 2019 полуавтоматическая система парковки
И еще одна инновация – полуавтоматическая система парковки трейлера. На нашем рынке она не особо актуальна, а вот в Америке это ценится
Volkswagen Touareg 2019 вид спереди
То, как новый Touareg ведет себя на дороге, как едет, как рулится, можно описать одним единственным словом – богато!
Volkswagen Touareg 2019 вид спереди сбоку
Новый Touareg по-прежнему остается одним из лучших в мире автомобилей для дальних путешествий. Причем, практически по любым дорогам...
Volkswagen Touareg 2019 вид сзади

Фольксвагеновцы явно затянули с обновлением своего флагманского внедорожника. И его долгожданная премьера, которая состоялась весной на автосалоне в Пекине, вызвала несколько неоднозначную реакцию у многочисленных поклонников этой модели. Что же не так с новым VW Touareg? Познакомившись с этим автомобилем поближе, мы можем их успокоить – все так. Зря переживали!

Честно говоря, мне казалось, что лучшие годы VW Touareg в России уже прошли и былой популярности ему уже не вернуть. Похоже, что я ошибался. Народная любовь к нему по-прежнему велика. Чего стоит один только вой, поднявшийся в соцсетях и на профильных форумах сразу после премьеры модели нового поколения на автосалоне в Пекине. «Touareg уже не тот!» - чуть ли не в голос рыдали фанаты фольксвагеновского внедорожника. Зря рыдали. Все дело в том, что то ли в пресс-релизы, распространенные на автосалоне, то ли в новостные ленты вкралась неточность. Точнее, даже не неточность, а недосказанность, и люди почему-то решили, что у модели новой генерации была принципиально изменена система полного привода. Многие восприняли это чуть ли не как личную трагедию.

Спешу всех успокоить – ничего подобного не произошло. Даже не смотря на то, что Touareg очередной генерации построен на новой фольксвагеновской платформе MLB evo, вся идеология его ходовой части осталась прежней. Нет, никакой хитрой муфты в его межосевом дифференциале нету, там, как и раньше, стоит простой и надежный самоблокирующийся дифференциал типа Torsen. А это, между прочим, крайне важно!

Почему-то многие думают, что дифференциал Torsen назван так по имени его создателя. На самом деле все было не так. Torsen – это аббревиатура, образованная от словосочетания «torque sensing» - чувствительный к крутящему моменту. В отличии от подавляющего большинства современных устройств блокировки межосевого дифференциала, «торсену» для работы не требуется никакая электроника. Принцип его действия основывается на уникальной способности червячной передачи передавать крутящий момент только в одну сторону и мгновенно блокироваться (расклиниваться) если к ней приложено обратное усилие. На первый взгляд, такая конструкция достаточно проста, но на деле она обходится довольно дорого в производстве, что и заставило большинство автопроизводителей отказаться от нее в пользу всевозможных вязкостных муфт или электронных дифференциалов типа Haldex.

Важно потому, что в последнее время понятие «честного» полного привода размылось, и чуть ли не все автопроизводители стали с гордостью утверждать, что он у них «постоянный». Не верьте. Постоянный полный привод – редкость. У подавляющего большинства современных кроссоверов задние колеса подключаются только при активной пробуксовке передних. Другими словами, буквально считанное количество раз за весь срок службы автомобиля, если, конечно, вы ездите на нем только по городу. Touareg не такой, конструкция его трансмиссии подразумевает, что тяга на колесах как передней, так и задней оси есть всегда. По умолчанию она распределяется в соотношении 40:60. Но в случае необходимости, самоблокирующийся межосевой дифференциал может перебросить до 70% крутящего момента вперед и до 80% назад.

 

К слову сказать, абсолютно такая же трансмиссия применяется на модели Audi Q7, а у соплатформенного Porsche Cayenne в межосевом дифференциале применяется многодисковая муфта, позволяющая передавать вперед или назад до 100% тяги. Лучше это или хуже – вопрос открытый. По крайней мере, на дорогах с твердым покрытием. Но там, где кончается асфальт, туареговская схема трансмиссии несомненно предпочтительнее. Правда, поездить на новом VW Touareg по тяжелому бездорожью нам пока не довелось – все впереди. Мероприятие, в котором мы приняли участие, правильнее было бы назвать динамической презентацией новой модели, чем полноценным тест-драйвом. Тем не менее, первые представления об автомобиле нам получить удалось, и мы спешим с вами ими поделиться.

Европейский вариант

Мы уже все привыкли к тому, что от поколения к поколению все модели становятся больше и больше. Порой, весьма заметно. В случае с новым VW Touareg прибавка в габаритах получилась довольно скромная. По сравнению со своим предшественником автомобиль стал на 7 см длиннее и на 4 см шире. На первый взгляд, это не так уж и много. Но в целом теперь машина выглядит более солидной и основательной. Дополнительной «премиальности» ее облику придает обилие хромированных элементов в оформлении передней части. Где-нибудь в Китае, а он теперь, после прекращения поставок в США, считается «рынком номером один» для этой модели, от такого дизайна покупателя будут в восторге. Для европейцев же, наверняка, со временем предложат варианты поскромнее. Например, с темным матовым покрытием вместо хрома. Возможно, для такого исполнения даже придумают какое-нибудь свое оригинальное название. Например, Black Style...

В фольксвагеновской табели о рангах Touareg по-прежнему остается флагманом, даже не смотря на то, что по размерам он заметно уступает новому VW Teramont, заменившему его на североамериканском рынке. Россия же, в данном случае, оказалась в выигрышном положении. У нас продается как флагманский Touareg, так и более доступный Teramont. Из полного ряда «глобальных» кроссоверов от Volkswagen россиянам, на данный момент, недоступна лишь младшая модель в линейке – компактный кроссовер T-Roc. Но ходят упорные слухи, что в скором времени и у нас появится модель меньше и заметно доступнее популярного VW Tiguan. Официальной информации по этому поводу пока нет, но можно предположить, что это будет перелицованный китайский кроссовер VW Tharu, предназначенный пока только для внутреннего локального рынка. Поговаривают, что со временем его даже станут собирать в Калуге.

А пока на нашей презентации была представлена одна единственная модификация нового VW Touareg с постоянным, как я уже говорил, приводом, с 8-ступенчатым автоматом от компании ZF и дизельной V-образной «шестеркой» под капотом. На момент тест-драйва мощность этого мотора составляла 286 л.с. У нас таких машин продаваться не будет. В Россию привезут специальную версию с дефорсированным до 249 сил дизелем. Более выгодная налоговая ставка – сами понимаете! Также нам обещают, что, чуть позже, появится еще и бензиновая модификация с двухлитровым и тоже 249-сильным двигателем. О такой машине пока что-то сказать сложно, мы ее не видели. Но на «европейском» дизеле поездить уже довелось. Кстати, специально для нашего рынка с нее еще уберут и систему впрыска AdBlue – специального жидкого реагента, предназначенного для дополнительной очистки выхлопных газов. При действующих у нас в стране нормах Евро5 подобная система не нужна.

Дорого-богато

Дорого-богато – это самые правильные слова, чтобы кратко описать эмоции, которые вызывает новый VW Touareg на ходу. Возможностей 286-сильного дизеля для него более, чем достаточно. Разгон, конечно, не пушечный, но Touareg, отнюдь, и не спорткар. Посетовать можно разве что на излишне задемпфированную педаль газа. Примерно первую треть ее хода водитель только обозначает свое желание ускориться, а то, насколько интенсивно это сделать, решает уже сам автомобиль, в зависимости от зашитых в эго компьютере экологических ограничений. Чтобы добиться от машины более явного отклика педаль приходится продавливать значительно сильнее – что тут поделать, экология, понимаем. Понимаем и надеемся, что у автомобилей в «российской» спецификации, заточенных под Евро5, акселератор будет чувствительнее. Для тех, кто любит «погорячее», со временем появится модификация с четырехлитровым V8 и аж тройным турбонаддувом. Тоже дизельная. Она будет выдавать нагора более 400 л.с. и под 1000 Нм крутящего момента. Но вовсе не факт, что такие версии станут продавать в России. По крайней мере, мы в этом сильно сомневаемся.

Представители компании Volkswagen, выдавая нам ключи от тестовых автомобилей, настоятельно просили обратить внимание, насколько тихим получился новый Touareg. И это чистая правда! Без специальных замеров сложно сказать, самая ли это тихая машина в своем классе. Но то, что одна из самых тихих, это точно. На ходу, даже при повышенных оборотах двигателя, шум от него в салон практически не проникает. Не слышно ни качения шин по дороге, ни соседей по потоку. Даже в длинных тоннелях, когда салон практически любого автомобиля наполняется неприятным низкочастотным гулом, в VW Touareg тихо. Посторонние звуки чуть слышно пробиваются только из задней части салона, со стороны багажника. И даже они не мешают водителю и пассажиру общаться не повышая голоса.

 

А еще Touareg получился очень мягким. Нет, это не та расхлябанная мягкость, которой зачастую грешат полноразмерные американские модели. Немцы умеют правильно настраивать подвеску. На той версии VW Touareg, которая была представлена на презентации, она пневматическая. Вместе с адаптивными амортизаторами она весьма эффективно справляется с разнокалиберными дорожными неровностями. Скорее всего, она неплохо поведет себя и на грунте, но пока это только наши предположения. По бездорожью, как я уже сказал, мы пока не ездили. Мы непременно восполним этот пробел, а заодно и проверим, достаточен ли дорожный просвет новинки, который несколько уменьшился по сравнению с моделью прошлого поколения. По умолчанию здесь он составляет здесь 200 мм (столько же будет и у автомобиля с «базовой» пружинной подвеской). Во внедорожном режиме его можно увеличить до 240 и до 270 мм в режиме Off Road+. Это, конечно, не мало, но у предшественника было на 30 мм больше!

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Среди интересных технических новшеств нельзя не упомянуть и опциональные активные стабилизаторы поперечной устойчивости. Их жесткость меняется в зависимости от условий движения, и они весьма эффективно способствуют уменьшению кренов в поворотах. Специально для того, чтобы сделать красивые динамичные фотографии мы намеренно пытались «перекосить» машину в быстром повороте, но сделать это оказалось очень непросто. Если очень постараться, то вас скорее удастся добиться скольжения наружу поворота всех четырех колес, чем сколь-либо заметного со стороны крена. Очень неплохо! Кстати, в быстром напряженном повороте Touareg демонстрирует практически образцовую нейтральную поворачиваемость. И в этом, безусловно, заслуга его действительно постоянного полного привода.

В нашей стране цена нового VW Touareg будет начинаться от 3 299 000 руб. За эти деньги можно будет приобрести автомобиль с двухлитровым бензиновым двигателем TSI мощностью 249 л.с. Покупателям предложат автомобили в двух разных стилистических направлениях Atmosphere или Elegance и в трех возможных комплектациях Respect, Status и R-Line. Последняя может оснащаться либо 340-сильным бензиновым мотором, либо 249-сильным дизелем на выбор. Все без исключения модификации нового VW Touareg оборудованы полноприводной трансмиссией 4MOTION и 8-ступенчатой автоматической КПП от компании ZF. Более простых вариантов ходовой части просто не будет.

Также на новом VW Touareg, впервые в истории этой модели, появилась задняя подруливающая подвеска. Официально заявляется, что эта система позволит сделать автомобиль маневреннее при движении на малых скоростях, например, на парковке и устойчивее в быстрых поворотах. Возможно. Скорее всего это так и есть. Но угол доворота задних колес весьма невелик – по нашим сведениям он находится где-то в диапазоне 3-4 градусов и, честно говоря, на ходу влияние этой системы практически не заметно. Возможно, этот эффект несколько смазывает специфицеская настройка рулевого управления. Усилие на руле здесь, как бы это сказать, немного не натуральное. Руль очень легкий в околонулевой зоне, а, по мере отклонения от нейтрали, усилие на нем растет как-то непропорционально быстро. К этому можно привыкнуть, но по началу кажется, будто рейку словно специально «прихватывает». На автомобилях, без усилителя рулевого управления вообще, это происходит несколько иначе. Хотя, кто их сегодня помнит, такие машины? 

 

Повторю свои слова: едет новый Touareg дорого-богато и впечатления о себе оставляет самые позитивные. Вряд ли кто-то рискнет сказать о нем хоть что-то плохое. Не понравилось, пожалуй, только одно – это работа системы удержания автомобиля в своей полосе. На узких европейских дорогах, где ширина полос составляет от силы три метра, электроника постоянно «ловит» то левую, то правую линию разметки и, соответственно, направляет машину в противоположную сторону. Возникает полное ощущение, что автомобиль почему-то рыскает из стороны в сторону. Сперва такое поведение нас несколько озадачило, но причина стала ясна довольно скоро. Стоит отключить этого «электронного ассистента водителя», как все становится просто идеально. Машина идеально держит прямую и предельно точна в поворотах. Жаль только то, что после выключения и включения зажигания, этот никому не нужный «помощник» автоматически включается снова.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VW TOUAREG

ГАБАРИТЫ, ММ

4878 x 1984 x 1702

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

2894

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

185 – 270

РАДИУС РАЗВОРОТА, М

12,19

ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л

810 - 1800

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

1995

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

дизель V6 c турбонаддувом

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ

2967

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С

 

МАКС. МОМЕНТ, НМ

600

ПРИВОД

постоянный полный

ТРАНСМИССИЯ

8-ст. АКПП. (ZF)

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

238

РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С

6,1

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

6,9

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