Способен ли харизматичный «швед» справиться с новейшим кроссовером из Вольфсбурга? Теперь мы знаем ответ на этот вопрос

На фотосессии этих кроссоверов произошел занятный случай. За нами минут двадцать издалека наблюдал мужчина в возрасте, потом подошел ближе, еще минут десять постоял и наконец осмелился подойти с вопросом: «Вы что, сравнительный тест с новым Volvo снимаете?» Когда мы сказали, что новый из них не Volvo, а Volkswagen, наш собеседник очень удивился, внимательно посмотрел на Touareg, сообщил, что «маленький он какой то», и удалился восвояси.

И ведь действительно, Volvo XC90, несмотря на то, что выпускается с 2014 года, до сих пор выглядит великолепно – современно, стильно. За кроссовер в России просят от 3 955 000 руб­лей за бензиновую модификацию мощностью 249 л.с. Дизельный вариант отдачей 235 л.с. стоит от 4 379 000 рублей. Затем опять идет бензиновая 320-сильная версия минимум за 4 900 000. И, наконец, гибридную бензиновую модификацию совокупной мощностью 407 л.с. оценивают от 5 993 000 рублей. Интересно, что все двигатели, независимо от мощности и типа топлива, имеют четыре цилиндра, объем 2 л и турбонаддув.

«Немец» же, в отличие от соперника, лишь начал свой жизненный цикл на конвейере, и о новшествах по сравнению с моделью предыдущего поколения можно написать целую книгу. Выглядит он более приземистым и хищным, чем раньше, особенно если глядеть на автомобиль спереди, но по общему уровню визуальной агрессии до «шведа» недотягивает. Зато новый Volkswagen вобрал в себя все последние достижения вольфсбургского концерна – от всевозможных электронных ассистентов до двухкамерной пневматической подвески.

Для Touareg в нашей стране предлагается три силовых агрегата. Начальная модификация оснащается 2-литровым 4-цилиндровым бензиновым турбомотором мощностью 249 л.с., и за нее просят от 3 489 000 рублей. Следующие два двигателя – 3-литровые 6-цилиндровые. Один из них бензиновый, развивающий 340 л.с. (от 4 619 000 рублей), другой дизельный 249-сильный (от 3 929 000 рублей). В нашем тест-драйве участвуют модификации, использующие в качестве топлива солярку. Соответственно, в «базе» дизельный Touareg аж на 450 000 рублей дешевле, чем дизельный XC90. Солидная фора получается.

Скандинавское качество

Как правило, модели от Volkswagen в наших сравнительных тестах становятся лидерами по качеству отделки интерьеров. Но не в этот раз. Кажущийся кожаным верх передней панели в реальности пластиковый. Хотя сразу и не догадаешься: этот полимер выглядит как кожа и даже… прострочен нитью. В общем, такую имитацию мы кроссоверу прощаем. А вот на обилие жестких материалов по нижнему периметру передней панели и дверей не обратить внимания не можем, автомобиль ведь недешевый.

Зато к огромному 15-дюймовому сенсорному экрану претензий не возникло. Дело в том, что пиктограммы на мониторе очень крупные, и внимательно прицеливаться, чтобы попасть в них, не требуется, даже если машина находится в движении. Меню простое и логичное, графика превосходная. И такое «сенсорное будущее» нам нравится.

На фоне немецкого соперника 9-дюймовый экран Volvo кажется прямо-таки крохотным, а ведь раньше он был одним из самых крупных. И графика у него уже не кажется отличной. То же самое можно сказать об удобстве пользования интерфейсом: вроде все понятно, но в поисках нужного пункта меню тратишь заметно больше времени, чем в Touareg.

Зато кожа в салоне ХС90 не пластмассовая, а мягкими материалами отделан не только верхний, но и нижний периметр, включая карманы дверей. Дорого смотрятся и отдельные детали – такие, как «крутилка» запуска двигателя и «цилиндр» выбора режимов езды. Словом, по качеству отделки интерьера шведский кроссовер превосходит немецкого соперника, причем ощутимо. Вот уж не ожидали!

По удобству передних сидений мы ставим знак равенства, несмотря на то, что у Volvo набивка заметно более жесткая. Потому что у обоих соперников кресла великолепно спрофилированы и никакой усталости не вызывают даже после нескольких часов езды. Хороши конкуренты и по геометрии посадки за рулем, хотя и сильно отличаются друг от друга: в шведской машине водитель сидит высоко, а у «немца» сиденье расположено низко, словно в легковом автомобиле.

Второй ряд у каждого из соперников достаточно просторный. Так, при посадке в Volkswagen «сам за собой» у человека ростом 180 см перед коленями остается около 15 см свободного пространства, а в Volvo – на пару сантиметров меньше. Что касается зазора над головой, то у «шведа» этот показатель составляет 6–7 см, в то время как у «немца» потолок на пару-тройку сантиметров ниже. Впрочем, наш тестовый Touareg оказался оснащен панорамной крышей, а без нее места будет больше.

Диваны, имеющие наклон спинок, у обоих кроссоверов хороши, хотя, как и впереди, у шведского автомобиля набивка более жесткая. Из удобств отметим наличие двухзонного климат-контроля для задней части салона, а также розетки, подогревы, подстаканники, хорошие подлокотники, двойные стекла в задних окнах (как и в передних) и у Volkswagen, и у Volvo. «Скандинав» оснащен еще и третьим рядом кресел – они подойдут только невысоким седокам, а лучше детям.

По объему багажного отсека в лидерах Volkswagen, да и спланировано отделение у него лучше. При складывании второго ряда сидений (второго и третьего рядов в случае с Volvo) в обеих машинах получается ровный пол. В подполье кроссоверы прячут «докатки», при этом у ХС90 запасное колесо хранится накачанным, а у Touareg – в спущенном состоянии, благодаря чему увеличивается объем багажника. Электропривод пятой двери имеется опять же у обоих.

Немецкая школа

Итак, конкуренты оснащены сопоставимыми по мощности дизельными силовыми агрегатами, при этом у «немца» двигатель на литр объемнее и имеет на два цилиндра больше. Это заметно уже при холостых оборотах, где мотор Volkswagen демонстрирует практически идеально плавную работу. В салоне же Volvo в этом случае присутствуют вибрации, хотя и несильные.

По динамике разгона «швед» тоже уступает, причем не столько по цифрам в технических характеристиках, сколько в управлении ускорением. Дело в том, что его двигатель реагирует на нажатие педали акселератора не сразу – почти всегда приходится ждать секунду, другую. И даже включением «спортивного» режима это не «лечится». То ли дело Touareg – реакция на «газ» всегда моментальная, независимо от выбранного режима (меняется только плавность отклика).

При ускорении с высоких скоростей преимущество немецкого автомобиля увеличивается, и благодарить за это нужно не только более тяговитый мотор, но и «автомат», который лучше, чем у «шведа», знает, какую передачу надо включить в данный момент. Да и звучит 6-цилиндровый двигатель тише и благороднее, чем 4-цилиндровый.

Рулевое управление Volkswagen острое (всего 2,2 оборота от упора до упора), легкое и информативное. На действия рук водителя Touareg отвечает цельными, одновременно плавными и быстрыми реакциями. Точность следования траектории великолепная. Этот кроссовер при желании позволяет реально быстро ехать по извилистому шоссе и даже получать от этого процесса удовольствие. Причем делает автомобиль все легко и непринужденно.

Шведский кроссовер другой. Руль у него по современным меркам «длинный» (ровно 3 оборота от упора до упора) и тугой. При этом налитая искусственной тяжестью баранка информативностью не отличается. А если попробовать увеличить скорость на вьющемся меж живописных холмов шоссе, становится заметна несогласованность откликов шасси, словно в рулевом управлении и подвеске имеются люфты. И потому быстро ехать на ХС90 не хочется.

Может быть, «швед» отыграется в плавности хода? Ничего подобного! Подвеска, жесткая даже на ровной дороге, на разбитом асфальте становится тряской. И даже отличная энергоемкость является слабым утешением. Если сразу после Volvo пересесть в Volkswagen, покажется, что едешь на перине, настолько хорошо его шасси фильтрует микропрофиль дорожного покрытия. Идиллия рушится только на неровностях с острыми краями, где кроссовер вздрагивает сильнее, чем от него ожидаешь. Впрочем, даже несмотря на этот досадный факт, плавность хода у нового Touareg очень хороша, хотя и недотягивает до близкого к идеалу соплатформенного Audi Q7.

По шумоизоляции в лидерах опять немецкий кроссовер. Разве что шум шин у него заметен (совсем немного), в то время как у скандинавского соперника резина гудит ощутимо сильнее, да и не особо мелодичный силовой агрегат отличается более громкой работой.

В общем и целом, благодаря великолепным ходовым качествам Volkswagen Touareg становится победителем нашего сравнительного теста. Хотя подавляющим его преимущество назвать нельзя, и в первую очередь по качеству отделки салона, заметно уступающему шведскому сопернику. Volvo XC90 не хватает прежде всего плавности хода. Сделать бы ему подвеску мягче, и, глядишь, чаша весов качнется в другую сторону.

Технические характеристики Volkswagen Touareg 3.0 TDI Габариты, мм 4878х1984х1717 Колесная база, мм 2904 Диаметр разворота, м 12,2 Дорожный просвет, мм нет данных Объем багажника, л 810 Снаряженная масса, кг 2040 Тип двигателя V6, турбодизель Рабочий объем, см³ 2967 Макс. мощность, л.с./об/мин 249/3000–4500 Макс. момент, Нм/об/мин 600/1500–2750 Привод полный Трансмиссия 8-диапазонная автоматическая Шины спереди/сзади 235/65 R18 Макс. скорость, км/ч 238 Время разгона 0–100 км/ч, с 6,8 Расход топлива (средний), л/100 км 7,1 Объем бака, л 75

Технические характеристики Volvo XC90 2.0 D5 Габариты, мм 4950х2008х1776 Колесная база, мм 2984 Диаметр разворота, м 11,8 Дорожный просвет, мм 238 Объем багажника, л 692 (при сложенных креслах 3-го ряда) Снаряженная масса, кг 2021 Тип двигателя L4, турбодизель Рабочий объем, см³ 1969 Макс. мощность, л.с./об/мин 235/4000 Макс. момент, Нм/об/мин 480/1750–2250 Привод полный Трансмиссия 8-диапазонная автоматическая Шины спереди/сзади 235/60 R18 Макс. скорость, км/ч 220 Время разгона 0–100 км/ч, с 7,8 Расход топлива (средний), л/100 км 5,8 Объем бака, л 71