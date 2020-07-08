Вседорожный Volkswagen Golf нашли на тестах

В семействе восьмого поколения знаменитого немецкого универсала сохранится модификация Alltrack

Новый Volkswagen Golf Alltrack должен в ближайшее время поступить в продажу — судя по фотографиям, его испытания уже подходят к концу, так как на машине практически отсутствует камуфляж. На передний бампер и нижнюю часть заднего бампера наклеены какие-то странные полоски, и непонятно, что они должны скрывать. Возможно, немного изменится форма противотуманных фар. Также видны тонкие пластиковые накладки на колесных арках, дверях и порогах, а также увеличенный дорожный просвет.

В техническом плане секретов быть не должно. Golf Alltrack будет оснащаться как бензиновыми, так и турбодизельными двигателями, роботом или автоматической коробкой передач, как новая Jetta, а также системой полного привода 4Motion.