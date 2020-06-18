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18 июн 2020

Рассекречена внешность двух новых кроссоверов Volkswagen

Рассекречена внешность двух новых кроссоверов Volkswagen
Автор фото: фирма-производитель

Появились фотографии серийных версий электрических кроссоверов Volkswagen ID.4 X и ID.4 Crozz

В интернете появились фотографии двух новых кроссоверов Volkswagen — электромобилей ID.4 X и ID.4 Crozz. Снимки утекли из Министерства промышленности и информационных технологий Китая. Обе машины внешне напоминают электрический хэтчбек Volkswagen ID.3, продажи которого в скором времени должны стартовать в Европе. Кроссоверы отличаются друг от друга габаритами: длина ID.4 X составила 4612 мм, а высота — 1640 мм, тогда как ID.4 Crozz получился на 48 мм короче и на 11 мм ниже. Кроме того, автомобили имеют разные бамперы и другие некоторые внешние элементы оформления.

Оба кроссовера оснастят единственным электромотором на задней оси мощностью 204 лошадиные силы. В топовых модификациях комплект батарей позволит проехать без подзарядки до 500 километров (по европейскому циклу NEDC).

При написании новости использовалась информация:
РБК

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