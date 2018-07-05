Автомобильный портал Motorpage
5 июл 2018

Самый маленький кроссовер Volkswagen: первая информация

Самый маленький кроссовер Volkswagen: первая информация
Автор фото: фирма-производитель

Volkswagen начал делиться информацией о своем самом маленьком кроссовере, который получил имя T-Cross. Пока компания опубликовала довольно скудную информацию и дизайнерский скетч.

Судя по скетчу, Volkswagen T-Cross позаимствует множество стилистических решений у одноименного концепта, который компания показывала в 2016 году на автосалоне в Женеве. Также, есть определенное сходство с первым поколением Volkswagen Tiguan, правда T-Cross будет значительно меньше него.

Длина кроссовера составит 4107 мм, то есть он займет место на ступеньку ниже T-Roc. Машина будет построена на укороченной модульной платформе MQB-A0, той же, что легла в основу последнего поколения хэтчбека Volkswagen Polo. С ним кроссовер разделит моторную гамму и другие компоненты. Ожидается, что салон также будет позаимствован у европейской версии Polo.

В Volkswagen говорят, что будут продавать T-Cross не только в Европе, но и в Китае, так что, не исключено, что машина будет исключительно переднеприводной (в Китае машины с полным приводом стоят дорого, а потому популярностью не пользуются). А вот до России машина вряд ли доберется, для нас Volkswagen готовит более крупный кроссовер Tharu, который будет продаваться в Китае уже с августа этого года.

Немцы обещают представить Volkswagen T-Cross осенью. Но компания пропускает автосалон в Париже, так что, вероятнее всего, премьера пройдет на отдельном специальном мероприятии.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Volkswagen превратит Beetle в электромобиль

04 июля 2018

Volkswagen готовит наступление на рынок

26 июня 2018
Volkswagen Passat

Новый VW Passat: первое фото

20 июня 2018
Volkswagen Tayron

Новый кроссовер Volkswagen: первые фото

15 июня 2018
Маттиас Мюллер

Глава Volkswagen AG может уйти в отставку

15 июня 2018
Volkswagen Touareg

VW Touareg: раскрыты российские цены и комплектации

06 июня 2018

 Новости Volkswagen

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lexus ES - lexus es 2019 радикально изменил характер Тест драйв
04 июля 2018

Lexus ES
"Lexus ES радикально изменил характер"
Audi A7 - audi a7 sportback 2018 как стимул для принятия решения
Тест драйв
02 июля 2018

Audi A7
"Audi A7 Sportback как стимул для принятия решения"
Chrysler Pacifica - chrysler pacifica 2017 кубометры и километры
Тест драйв
29 июня 2018

Chrysler Pacifica
"Кубометры и километры"
Skoda Kodiaq, Nissan X-Trail - сравнительный тест nissan x-trail 2018 и skoda kodiaq 2017: западные технологии против восточной мудрости
Сравнительный тест
25 июня 2018

Skoda Kodiaq, Nissan X-Trail
"Skoda Kodiaq или Nissan X-Trail: западные технологии против восточной мудрости"

Написано новостей:

2 1 4 9 0