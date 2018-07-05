Volkswagen начал делиться информацией о своем самом маленьком кроссовере, который получил имя T-Cross. Пока компания опубликовала довольно скудную информацию и дизайнерский скетч.

Судя по скетчу, Volkswagen T-Cross позаимствует множество стилистических решений у одноименного концепта, который компания показывала в 2016 году на автосалоне в Женеве. Также, есть определенное сходство с первым поколением Volkswagen Tiguan, правда T-Cross будет значительно меньше него.

Длина кроссовера составит 4107 мм, то есть он займет место на ступеньку ниже T-Roc. Машина будет построена на укороченной модульной платформе MQB-A0, той же, что легла в основу последнего поколения хэтчбека Volkswagen Polo. С ним кроссовер разделит моторную гамму и другие компоненты. Ожидается, что салон также будет позаимствован у европейской версии Polo.

В Volkswagen говорят, что будут продавать T-Cross не только в Европе, но и в Китае, так что, не исключено, что машина будет исключительно переднеприводной (в Китае машины с полным приводом стоят дорого, а потому популярностью не пользуются). А вот до России машина вряд ли доберется, для нас Volkswagen готовит более крупный кроссовер Tharu, который будет продаваться в Китае уже с августа этого года.

Немцы обещают представить Volkswagen T-Cross осенью. Но компания пропускает автосалон в Париже, так что, вероятнее всего, премьера пройдет на отдельном специальном мероприятии.

