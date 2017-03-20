На днях глава российского офиса Volkswagen Group Маркус Озегович заявил, что количество автомобильных платформ, предлагающихся компанией в России, является избыточным и создает дополнительные трудности в работе

В России много платформ, но для углубления локализации количество платформ и моделей необходимо сокращать. Помимо этого Озегович сказал, что с учетом снижения внутреннего спроса, модели локализованных в России платформ можно было бы успешно экспортировать.

В частности глава российского офиса Volkswagen говорил о коробках передач, локализация производства которых для узкого ряда моделей не имеет никакой экономической целесообразности. «Если можно завозить коробку передач, использующуюся сразу на нескольких моделях, зачем тратиться на локализацию производства и дополнительные 10 миллионов евро, чтобы адаптировать ее под одну конкретную модель на конкретном рынке?» заявил Озегович. Так же он подчеркнул, что компания активно занимается локализацией других деталей и сегодня имеет огромное количество российских поставщиков, подчеркнув, что хотел бы не расширять локализацию, а углублять ее, привлекая поставщиков второго, третьего, четвертого уровней».

Напомним, в позапрошлом году Volkswagen Group построил завод двигателей в Калуге, продукция которого устанавливается на калужские же Skoda Rapid и Volkswagen Polo. В строительство завода было инвестировано более 250 миллионов евро, а производственные мощности составляют 150 тысяч двигателей в год.