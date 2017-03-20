Автомобильный портал Motorpage
20 мар 2017

Volkswagen: в России слишком много платформ VAG

Volkswagen: в России слишком много платформ VAG
Автор фото: фирма-производитель

На днях глава российского офиса Volkswagen Group Маркус Озегович заявил, что количество автомобильных платформ, предлагающихся компанией в России, является избыточным и создает дополнительные трудности в работе

В России много платформ, но для углубления локализации количество платформ и моделей необходимо сокращать. Помимо этого Озегович сказал, что с учетом снижения внутреннего спроса, модели локализованных в России платформ можно было бы успешно экспортировать.

В частности глава российского офиса Volkswagen говорил о коробках передач, локализация производства которых для узкого ряда моделей не имеет никакой экономической целесообразности. «Если можно завозить коробку передач, использующуюся сразу на нескольких моделях, зачем тратиться на локализацию производства и дополнительные 10 миллионов евро, чтобы адаптировать ее под одну конкретную модель на конкретном рынке?» заявил Озегович. Так же он подчеркнул, что компания активно занимается локализацией других деталей и сегодня имеет огромное количество российских поставщиков, подчеркнув, что хотел бы не расширять локализацию, а углублять ее, привлекая поставщиков второго, третьего, четвертого уровней».

Напомним, в позапрошлом году Volkswagen Group построил завод двигателей в Калуге, продукция которого устанавливается на калужские же Skoda Rapid и Volkswagen Polo. В строительство завода было инвестировано более 250 миллионов евро, а производственные мощности составляют 150 тысяч двигателей в год.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Автостат, Газета.Ру

Комментарии к новости

Последние новости

...

Volkswagen признал «Дизельгейт»

14 марта 2017
Volkswagen Sedric 2017

Беспилотник от Volkswagen

10 марта 2017
Volkswagen Tiguan 2017

Volkswagen Tiguan на семерых

03 марта 2017
Volkswagen Passat Variant 2017

Volkswagen представил новую комплектацию Life для Passat и Passat Variant

01 марта 2017
Volkswagen Arteon

Закрытый показ: Volkswagen Arteon

01 марта 2017

Volkswagen AG выплатит еще 1,2 млрд в рамках «дизельгейта»

17 февраля 2017

 Новости Volkswagen

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

BMW 7 series - bmw 740ld xdrive 2016 превосходя ожидания Тест драйв
20 марта 2017

BMW 7 series
"Превосходя ожидания"
Cadillac CTS - cadillac cts 2017 как у элвиса
Тест драйв
17 марта 2017

Cadillac CTS
"Как у Элвиса"
Hyundai Creta, Renault Kaptur - hyundai creta 2016 и renault kaptur 2016 женские штучки
Сравнительный тест
15 марта 2017

Hyundai Creta, Renault Kaptur
"Женские штучки"
Mazda 3 - mazda 3 sedan 2017 элементарно, ватсон!
Тест драйв
13 марта 2017

Mazda 3
"Элементарно, Ватсон!"

Написано новостей:

1 8 4 6 1