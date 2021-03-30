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30 мар 2021

Volkswagen готовит новый кроссовер для Европы

Volkswagen готовит новый кроссовер для Европы
Автор фото: фирма-производитель

Совсем скоро европейское отделение Volkswagen представит новый автомобиль, который будет построен на базе купе-кроссовера Nivus.

Если обратиться к дизайнерским рисункам, то Volkswagen Taigo (именно под таким именем автомобиль выйдет на рынок) похож на некую смесь хэтчбека с кроссовером. В то же время в анонсе указано, что автомобиль получит «эмоциональный» дизайн и некий «цифровой» салон, правда, что подразумевается под этим термином – неизвестно.

Технически перед нами предстанет все тот же Nivus. Он, в свою очередь, построен на платформе бразильского Volkswagen Polo. То есть, у нас здесь платформа MQB-А0. Двигатель пока один – трехцилиндровый турбомотор объемом в один литр. Мощность двигателя сравнительно невелика – 116 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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