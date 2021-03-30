Volkswagen готовит новый кроссовер для Европы

Совсем скоро европейское отделение Volkswagen представит новый автомобиль, который будет построен на базе купе-кроссовера Nivus.

Если обратиться к дизайнерским рисункам, то Volkswagen Taigo (именно под таким именем автомобиль выйдет на рынок) похож на некую смесь хэтчбека с кроссовером. В то же время в анонсе указано, что автомобиль получит «эмоциональный» дизайн и некий «цифровой» салон, правда, что подразумевается под этим термином – неизвестно.

Технически перед нами предстанет все тот же Nivus. Он, в свою очередь, построен на платформе бразильского Volkswagen Polo. То есть, у нас здесь платформа MQB-А0. Двигатель пока один – трехцилиндровый турбомотор объемом в один литр. Мощность двигателя сравнительно невелика – 116 лошадиных сил.