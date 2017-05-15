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15 май 2017

Volkswagen не будет продавать Bentley или Bugatti

Volkswagen не будет продавать Bentley или Bugatti

Концерн Volkswagen AG не намерен продавать какое-либо из своих автомобильных подразделений, включая Bentley и Bugatti

При этом, последняя по-прежнему остается убыточной — по некоторым данным убытки выросли с 6,2 миллионов долларов с Veyron до 6,5 миллионов долларов с новой моделью, Bugatti Chiron.

«Никаких планов по продаже чего-либо у нас нет», — заявил руководитель отделения люксовых марок концерна Volkswagen Оливье Блум. — Например, синергия между Porsche и Bentley принесла концерну экономию в размере более 100 миллионов евро».

Ранее ряд СМИ со ссылкой на аналитиков предположил, что концерн Volkswagen AG может продать некоторые свои автомобильные активы, например, люксовые Bentley и Bugatti, так как в портфеле концерна уже есть Porsche. Однако, от кое-каких отделений Volkswagen все же может отказаться: речь, в первую очередь, идет об итальянской Ducatti, которую могут купить либо Honda, либо Kawasaki. Итальянского производителя мотоциклов концерн купил в 2012 году, однако, судя по всему, так и не решил, что с ним делать. По данным источников в концерне продажа Ducatti «уже принятое решение, требующее формального одобрения правления».

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При написании новости использовалась информация:
Automotive News

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