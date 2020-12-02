Volkswagen объявил о завершении своих спортивных программ

Немецкий концерн уходит из спорта, закрывает подразделение Volkswagen Motorsport GmbH и концентрируется на разработке «гражданских» электрических машин

Все сотрудники ликвидированного предприятия будут введены в основную структуру концерна. Так, например, инженерное подразделение переведут на разработку электромобилей. Забавно, что именно электромобилям Volkswagen принадлежат много рекордов – например, гоночному электрокару Volkswagen ID.R принадлежит пять мировых рекордов скорости, в том числе первый результат в абсолютном зачете по подъему на гору Пайкс-Пик.

В то же время до конца года Volkswagen свернет производство ралли-кара Polo GTI R5, а также Golf GTI TCR. Но концерн продолжит выпуск запчастей для этих машин, чтобы владельцы могли продолжать участвовать в гонках и далее.