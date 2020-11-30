Volkswagen оправдает свое предназначение

«Народный автомобиль» - именно так переводится название марки. Но, например, Passat явно не каждый может себе позволить. Дабы исправить данную несправедливость, концерн собирается выпустить доступный электрокар

На данный момент проект носит наименование Small BEV (Battery Electric Vehicle). Если вы захотите визуализировать новинку перед собой, то представьте для начала модель Polo (не седан, а европейский хэтч) – именно в таких габаритах и будет исполнен автомобиль. Низкая стоимость будет определяться не только габаритами, но и применением более дешёвых и менее энергоёмких литий-железо-фосфатных батарей.

Интересно, что концерн планирует выпустить еще более компактный автомобиль, но до 2025 года ожидать его точно не стоит, что касается нашего первого подопытного, то ему пророчат появление уже в 2023 году.