Volkswagen перевел Женеву в онлайн

Отмененный Женевский автосалон все равно состоится, но не целиком и виртуально — Volkswagen разработал онлайн-тур по своему стенду

Пандемия коронавируса нанесла немалый ущерб автомобильной промышленности. Некоторые громкие мировые премьеры были отложены или состоялись онлайн. При этом на проектирование выставочных стендов было потрачено немало усилий, которые пропали даром. Но не у компании Volkswagen, которая проводит собственный «Женевский автосалон» онлайн.

Интерактивный виртуальный тур позволяет погрузиться в атмосферу автошоу благодаря обзору на 360 градусов, выставочному освещению и традиционной для подобных мероприятий музыке. На стенде VW представлены семейство ID и семейство Golf 8, включая версии GTI, GTD и GTE. Есть отдельные площадки подразделения R, гибридных технологий, моделей для активного отдыха, коммерческих автомобилей, кроссоверов и так далее.