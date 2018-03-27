Компания Volkswagen еще в прошлом году пообещала сделать два недорогих кроссовера для рынков развивающихся стран. И вот во время дебюта третьего поколения Volkswagen Touareg немцы выкатили два концепта, которые уже скоро переродятся в серийные автомобили.

Первый концепт получил имя Volkswagen Powerful Family SUV. Из названия следует, что предназначен он для семейных людей: машина просторная, с большим багажником. Но… Приглядевшись в нем без ошибки угадывается Skoda Karoq, которому в Volkswagen полностью изменили переднюю и заднюю часть. Становится понятно, почему, собственно, сам чешский кроссовер не продается в России: его место займет именно эта модель.

Второй кроссовер, Volkswagen Advanced Mid-Sive SUV — это бюджетный ответ купе-кроссоверам. Ниспадающая линия крыши, массивные арки… Прослеживается сходство с Volkswagen Teramont. Вероятнее всего, это и есть пятиместная версия этого кроссовера, предназначенная для развивающихся рынков. По сравнению с Teramont серийный вариант кроссовера будет попроще и займет место ниже Volkswagen Tiguan. Конкурентом будет, в том числе, грядущий купе-кроссовер Renault, который покажут в августе на Московском международном автосалоне.

Хоть это и концепты, но их серийное будущее предопределено: обе модели начнут собирать в Китае в конце этого года. А затем машины должны появиться в России. По неофициальным данным это произойдет в 2020 году.