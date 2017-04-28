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28 апр 2017

Volkswagen показал кроссовер T-Roc

Volkswagen показал кроссовер T-Roc
Автор фото: фирма-производитель

Volkswagen показал кроссовер T-Roc на видео. Впрочем, об окончательном облике субкомпактной новинки для европейского рынка пока можно только догадываться: кроссовер укутан плотным камуфляжем

Но даже маскировка не в силах скрыть, что Volkswagen T-Roc получит переднюю часть в стиле обновленного Golf. У машины силуэт классического хэтчбека, возможно, на T-Roc нам покажут как будет выглядеть Volkswagen Polo нового поколения. Естественно, хэтчбек имеет увеличенный клиренс, довольно большие колеса и защитный обвес из пластика по кругу. Во многом внешность кроссовера будет пересекаться с одноименным концептом, который компания показывала три года назад.

Volkswagen T-Roc построен на укороченной модульной платформе MQB. Его длина не превысит 4200 мм. Под капотом будут находиться бензиновые турбодвигатели объемом от одного до 1,8 литра и турбодизели объемом 1,6 и 2 литра (115-150 л.с.). Не исключено и появление «заряженной» версии с 2-литровым турбомотором мощностью более 200 л.с.

Основными конкурентами Volkswagen T-Roc в Европе станут Renault Captur, Peugeot 2008, Nissan Juke и другие представители сегмента субкомпактных кроссоверов, в котором у немецкой компании пока нет ни одной модели. 

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При написании новости использовалась информация:
Volkswagen

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