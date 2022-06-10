Volkswagen показал салон нового Amarok

Отделение Volkswagen Commercial Vehicles показало салон нового Amarok. Судя по тизеру, передняя панель пикапа будет сделана по образу и подобию Ford Ranger.
Да, архитектуры здесь практически идентичны друг другу -крупные прямоугольные дефлекторы вентиляции, большой вертикальный планшет мультимедийной системы и минималистичный набор кнопок. Впрочем, сходство объяснимо тем, что обе машины разработаны при помощи бейдж-инжиниринга, то есть отличаться они будут лишь внешним видом, а платформа и агрегаты здесь общие.
К слову, в гамму двигателей войдут дизельная «шестерка» 3.0, а также бензиновые и дизельные «турбочетверки». Характеристики моторов на данный момент не сообщаются. Запуск производства предварительно назначен на конец текущего года. Сборка пикапов Amarok и Ranger будет организована на заводе Ford в Претории.