Volkswagen показал салон нового Amarok

Отделение Volkswagen Commercial Vehicles показало салон нового Amarok. Судя по тизеру, передняя панель пикапа будет сделана по образу и подобию Ford Ranger

Да, архитектуры здесь практически идентичны друг другу -крупные прямоугольные дефлекторы вентиляции, большой вертикальный планшет мультимедийной системы и минималистичный набор кнопок. Впрочем, сходство объяснимо тем, что обе машины разработаны при помощи бейдж-инжиниринга, то есть отличаться они будут лишь внешним видом, а платформа и агрегаты здесь общие.

