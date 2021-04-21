Volkswagen Polo рассекретили до премьеры

Европейское издание Caradvice опубликовало фотографии европейского хэтчбека Polo. Премьера машины состоится уже завтра, а продажи начнутся уже осенью.

Итак, до премьеры машины еще день, а машину мы можем наблюдать уже сейчас. Автомобиль получился очень интересным, особенно выделяются: новая передняя оптика, выполненная в виде единой диодной полосы, новая решетка радиатора и бампера. В целом, можно сказать, что автомобиль стал выглядеть дороже.

Все технические характеристики рестайлингового Polo пока держатся в секрете. По предварительным данным, моторная гамма будет идентична, например, Skoda Scala. Не исключено, что в линейку двигателей умеренные гибриды – из за ужесточения европейских экологических стандартов.