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21 апр 2021

Volkswagen Polo рассекретили до премьеры

Volkswagen Polo рассекретили до премьеры
Автор фото: фирма-производитель

Европейское издание Caradvice опубликовало фотографии европейского хэтчбека Polo. Премьера машины состоится уже завтра, а продажи начнутся уже осенью.

Итак, до премьеры машины еще день, а машину мы можем наблюдать уже сейчас. Автомобиль  получился очень интересным, особенно выделяются: новая передняя оптика, выполненная в виде единой диодной полосы,  новая решетка радиатора и бампера. В целом, можно сказать, что автомобиль стал выглядеть дороже.

Все технические характеристики рестайлингового Polo пока держатся в секрете.  По предварительным данным,  моторная гамма будет идентична, например, Skoda Scala. Не исключено, что в линейку двигателей умеренные гибриды – из за ужесточения европейских экологических стандартов.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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