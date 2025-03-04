Volkswagen представил новый компактный кроссовер Tera для южноамериканского рынка

Volkswagen официально представил новыи? компактныи? кроссовер Tera, которыи? станет самым доступным кроссовером бренда. Дебют модели состоялся во время карнавала в Рио-де-Жанеи?ро, где автомобиль впервые показали без камуфляжа

Tera был полностью разработан бразильским подразделением Volkswagen и станет конкурентом для Fiat Pulse и Renault Kardian. Производство модели стартует в городе Таубате, а ориентировочная стоимость составит от 100 000 до 140 000 бразильских реалов (1 530 000 - 2 140 000 рублеи?).

Новыи? кроссовер построен на платформе MQB-A0, на которои? также базируются Polo, Nivus и T-Cross. Технические характеристики пока не известны. Автомобиль получил дизаи?н в фирменнои? стилистике бренда и визуально напоминает смесь Tiguan и Taos, но с более спортивными бамперами. В оснащении заявлены цифровая приборная панель, мультимедии?ная система VW Play Connect с полнои? поддержкои? смартфонов, беспроводная зарядка и атмосферная подсветка салона.